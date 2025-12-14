Marigold: Resultados «True Victory 2025» Victoria Yuzuki retiene

El APA Hotel y Resort Sapporo fue escenario para la doble jornada que Marigold presentó como parte de su gira «True Victory 2025«.

En choque de parejas, Hummingbird y Miku Aono dieron cuenta de Mai Sakurai y Nao Ishikawa.

El evento principal incluyó un combate por el Campeonato Nacional Unido Marigold, donde la campeona Victoria Yuzuki se enfrentó a Misa Matsui. Matsui había vencido a Yuzuki el 17 de noviembre durante la defensa del Título Twin Star, lo que condujo a este combate titular.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD TRUE VICTORY 2025», 06.12.2025

APA Hotel y Resort Sapporo

356 Espectadores

1. Gaki Nyan Kamen venció a Megaton (5:50) con un Leglock.

2. Chika Goto y Yuuki Minami vs. Nagisa Nozaki y CHIAKI – finalizó en doble conteo fuera (14:04).

3. Miku Aono y Hummingbird vencieron a Mai Sakurai y Nao Ishikawa (12:24) con la Rakkateichou de Hummingbird sobre Ishikawa.

4. Mayu Iwatani, Syoko Koshino y Komomo Minami venció a vencieron a Seri Yamaoka, Kizuna Tanaka y Yuuka Yamazaki (13:14) con un Texas Clover Hold de Koshino sobre Tanaka.

5. Marigold United National Title: Victoria Yuzuki (c) venció a Misa Matsui (15:26) con la Victory Sunset.