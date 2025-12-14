Marigold: Resultados «True Victory 2025» Sigue el dominio de Mayu Iwatani

La gira «True Victory 2025» de Marigold continuó en el APA Hotel & Resort Sapporo con un gran evento nocturno, donde se expuso otro título.

► «True Victory 2025»

En el turno semifinal, la Campeona Mundial Marigold, Miku Aono, Chika Goto y Yuuki Minami derrotaron a Mai Sakurai, Victoria Yuzuki y Seri Yamaoka. Esta fue otra batalla preliminar entre la campeona Aono y su retadora del 3 de enero, Mai Sakurai. Aono dejó una huella al cubrir a Sakurai y ganar el combate para su equipo.

En el combate estelar, la campeona Superfly Marigold, Mayu Iwatani, defendió su título por quinta vez contra la joven Hummingbird. Se decía que Hummingbird no había aprovechado su enorme potencial antes de su desafío por el título de Iwatani. Iwatani dio una muestra de toda se experiencia y sacó lo mejor de su oponente, aunque al final terminói reindiéndola.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD TRUE VICTORY 2025», 06.12.2025

APA Hotel y Resort Sapporo

405 Espectadores

1. Nao Ishikawa venció a Gaki Nyan Kamen (9:15) con un Double-Arm Facebuster.

2. Komomo Minami venció a Megaton (9:42) con un Komo Clutch.

3. Syoko Koshino venció a CHIAKI (9:47) con un Cradle Cutback.

4. Nagisa Nozaki y Misa Matsui venció a vencieron a Kizuna Tanaka y Yuuka Yamazaki (10:16) con una Yakuza Kick de Nozaki sobre Yamazaki.

5. Miku Aono, Chika Goto y Yuuki Minami venció a vencieron a Mai Sakurai, Victoria Yuzuki y Seri Yamaoka (15:38) con un Avalanche-Style Styles Clash de Aono sobre Sakurai.

6. Marigold Super Flyweight Title: Mayu Iwatani (c) venció a Hummingbird (12:41) con un Moonsault Press (5th defense) defendiendo el título.