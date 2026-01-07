Marigold: Resultados «True Victory 2025» Seri Yamaoka y Shinno ganan torneo

En el marco de la gira «True Victory 2025«, la empresa Marigold llevó a cabo su torneo de parejas de un sólo día, Twin Star Cup desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «True Victory 2025»

Este es el segundo año consecutivo que se efectua dicha competencia de parejas de una sola jornada. MIRAI y Mai Sakurai fueron las anteriores campeonas, tras ganar el torneo en diciembre de 2024, derrotando a Misa Matsui y Natsumi Showzuki en la final.

Debido a una lesión de rodilla, Minami Yuki fue retirada del cartel lo que significó que ella y Chika Goto perdieron su combate en la primera ronda de la Twinstar Cup. Se anunció un combate de reemplazo para Chika Goto antes del programa.

 

Debido a su empate por límite de tiempo en la primera ronda de la Copa Twinstar, los equipos de Mayu Iwatani y Komomo Minami y el equipo Darkness Revolution de Rea Seto y Nagisa Nozaki fueron eliminados del torneo.

Debido a su empate por límite de tiempo en la primera ronda de la Twinstar Cup, los equipos de Utami Hayashishita y Shoko Koshino y Selene Flora fueron eliminados del torneo.

Después de su victoria contra Erina Yamanaka, Chika Goto llamó a Utami Hayashishita, su oponente en First Dream el 3 de enero en el Ota-Ward City Gymnasium, para encararla.

En el turno final, Seri Yamaoka y Shinno superaron a Misa Matsui y CHIAKI para conquistar la Twin Star Cup 2025. Tras celebrar la victoria, Yamaoka y Shinno declararon sus intenciones de desafiar por el Campeonato Twinstar Marigold, en poder de CHIAKI y Misa Matsui, si los defienden con éxito contra Rea Seto y Nagisa Nozaki en la función First Dream.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD TRUE VICTORY 2025», 27.12.2025
Tokyo Korakuen Hall
768 Espectadores

1. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Round 1: Nao Ishikawa y Hummingbird vencieron a Nagisa Tachibana y Yuuka Yamazaki (6:39) con un Jackknife de Hummingbird sobre Tachibana.
2. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Round 1: Seri Yamaoka y Shinno vencieron a Miku Aono y Megaton (7:44) con un Scorpion Hold de Shinno sobre Megaton.
3. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Round 1: Mayu Iwatani y Komomo Minami vs. Nagisa Nozaki y Rea Seto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).
4. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Round 1: Victoria Yuzuki y Kizuna Tanaka vs. Utami Hayashishita y Syoko Koshino – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).
5. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Semifinal: Misa Matsui y CHIAKI venció a vencieron a Nao Ishikawa y Hummingbird (9:04) con un Diving Guillotine Drop de CHIAKI sobre Ishikawa.
6. Chika Goto venció a Erina Yamanaka (8:55) por Countout.
7. Twin Star Cup One Day Tag Tournament – Final: Seri Yamaoka y Shinno vencieron a Misa Matsui y CHIAKI (11:31) con un Dial Charge de Yamaoka sobre CHIAKI.

 

 

