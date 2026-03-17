Marigold: Resultados «Spring Victory Series 2026» Tres campeonatos en disputa

Como parte de la gira «Spring Victory Series 2026«, Marigold se presentó en el Tokyo Korakuen Hall donde se disputaron tres campeonatos.

► «Spring Victory Series 2026»

Provenientes del Reino Unido, Maddy Morgan y Angel Hayze hicieron su debut en Marigold imponiéndose en una lucha en parejas al equipo de Chika Goto y Nao Ishikawa.

Megaton logró su primer título al apoderarse del Campeonato Independiente de Peso Jr., cetro que por primera vez se disputó en Marigld. Megaton superó a Kuroshio TOKYO Japan, quien cayó en su primera defensa.

Darkness Revolution (CHIAKI y Misa Matsui) respondieron al desafío que hicieron Kouki Amarei y Miku Aono por el Campeonato Twin Star Marigold, logrando su quinta defensa.

En el turno principal, las monarcas inaugurales del Campeonato 3D Tríos Marigold, Erina Yamanaka, Mai Sakurai Natsumi Showzuki expusieron el título por primera vez contra el equipo conformado por Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami. Fue la excelente labor de equipo de las monarcas, lo que les valió defender su cetro tras una fragorosa batalla.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SPRING VICTORY SERIES 2026», 14.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

758 Espectadores

1. The Lady AI Debut Match: Yuuka Yamazaki venció a The Lady AI (7:35) con un Single-Leg Crab Hold.

2. 3 Way Match: Nagisa Tachibana venció a Shinno y Hummingbird (5:46) con La Magistral sobre Hummingbird.

3. Seri Yamaoka venció a Rea Seto (10:26) con un RISE Aoki Clutch.

4. Maddy Morgan y Angel Hayze vencieron a Chika Goto y Nao Ishikawa (6:32) con un Moonsault Press de Morgan sobre Ishikawa.

5. Syoko Koshino 7 Match Trial Series 2nd: Utami Hayashishita venció a Syoko Koshino (8:28) con una Torture Rack Bomb.

6. Independent World Jr. Heavyweight Title: Megaton venció a Kuroshio TOKYO Japan (c) (9:24) con un Horizontal Cradle – conquistando el título

7. Marigold Twin Star Title: Misa Matsui y CHIAKI (c) vencieron a Miku Aono y Kouki Amarei (17:51) con un Diving Guillotine Drop de CHIAKI sobre Amarei defendiendo el título.

8. Marigold 3D Trios Title: Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami (c) vencieron a Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami (13:13) con un Diving Double Kneedrop de Showzuki sobre Minami defendiendo el título.