Marigold: Resultados «Spring Victory Series 2026» Mayu Iwatani, imbatible

Como parte de la gira «Spring Victory Series 2026«, Marigold llegó al Shinjuku FACE, donde hubo una lucha por dos títulos y varios duelos especiales.

► «Spring Victory Series 2026»

Chika Goto fue la quinta luchadora a la que Syoko Koshino enfrentó en su serie de siete combates de prueba. A pesar de su esfuerzo, Koshino no pudo evitar caer.

La veterana Mayumi Ozaki hizo su debut en Marigold al lado de Miku Aono y Mai Sakurai en la semifinal especial de tercias donde doblegaron a Darkness Revolution (CHIAKI, Nagisa Nozaki y Rea Seto).

El combate estelar fue una doble defensa titular para Mayu Iwatani, quien puso en juego el Campeonato Femenino GHC y el Campeonato Marigold Superfly contra Natsumi Showzuki. Ella fue la campeona inaugural del título Marigold Superfly y buscaba recuperar ese título, además de ganar el Campeonato Femenino GHC por primera vez. Las reglas del combate establecían que Showzuki tenía un límite de tiempo de 15 minutos para intentar apoderarse del título Marigold Superfly y un límite de 1 hora para ganar el Campeonato Femenino GHC. Si el combate se extendía más allá de los 15 minutos, el título Superfly dejaría de estar en juego durante el resto del encuentro. A pesar del valiente esfuerzo de Showzuki, fue Iwatani quien logró asegurar otra victoria tras ejecutar dos moonsaults consecutivos desde la tercera cuerda sobre su oponente, lo que puso fin al combate a los 16:15 minutos. Para «The Icon», esta fue la tercera defensa exitosa del Campeonato Femenino GHC y la séptima del Campeonato Superfly Marigold, del que ya está por cumplir un año como campeona.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SPRING VICTORY SERIES 2026», 28.03.2026

Shinjuku FACE

355 Espectadores

1. Misa Matsui venció a Nao Ishikawa (8:19) con La Magistral -> Leg Roll Clutch Hold.

2. Seri Yamaoka, Shinno y Yuuka Yamazaki vencieron a Victoria Yuzuki y Komomo Minami y The Lady AI (11:01) con un Spine Buster de Yamaoka sobre AI.

3. Megaton, Maddy Morgan y Angel Hayze vencieron a Utami Hayashishita, Kouki Amarei y Hummingbird (12:03) con un Moonsault Press de Morgan sobre Hummingbird.

4. Syoko Koshino 7 Match Trial Series 5th: Chika Goto venció a Syoko Koshino (11:57) con la I am Gochika.

5. Special Six Woman Tag Match: Miku Aono, Mai Sakurai y Mayumi Ozaki vencieron a Nagisa Nozaki, CHIAKI y Rea Seto (19:40) con la Buzzsaw Kick de Aono sobre Seto.

6. GHC Women’s Title y Marigold Super Flyweight Title: Mayu Iwatani (c) venció a Natsumi Showzuki (16:15) con un Moonsault Press defendiendo ambos títulos