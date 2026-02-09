Marigold: Resultados «New Years Golden Garden 2026» Mayu Iwatani sigue reinando

La empresa femenina Marigold celebró el evento «New Year Golden Garden 2026» en el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

► New Years Golden Garden 2026

Continuando con el torneo de tercias, se efectuó otro duelo de la ronda inicial. El equipo de Seri Yamaoka, Shoko Koshino y Yuuka Yamazaki se impusieron a Hummingbird, Nagisa Tachibana y Nao Ishikawa.

En el turno principal, Mayu Iwatani, poseedora del Campeonato Marigold Super Flyweight, derrotó a la joven Komomo Minami y defendió con éxito su título por sexta vez. Desde el arranque de las acciones, Iwatani lanzó un feroz ataque conectando un tope suicida. Sin embargo, Minami, que aspiraba a su primer campeonato, contraatacó con planchas y avalanchas Frankenstein, poniéndola en una situación difícil, pero al final, Iwatani conectó una serie de patadas seguidas de su mortal Moonsault Press para obtener la cuenta de tres. Tras la batalla, Iwatani felicitó a Minami reconociendo su esfuerzo.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD NEW YEAR GOLDEN GARDEN 2026», 30.01.2026

Shinjuku FACE

315 Espectadores

1. Erina Yamanaka venció a Megaton (6:26) con un Ulker Press.

2. 3 Way Match: Victoria Yuzuki vs. Mai Sakurai vs. Natsumi Showzuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. Miku Aono, Utami Hayashishita, Chika Goto y Kouki Amarei vencieron a Nagisa Nozaki, Misa Matsui, CHIAKI y Rea Seto (16:00) con la I’m Gochika! de Goto sobre Seto.

4. 3D Trios Title Tournament – Round 1: Seri Yamaoka, Yuuka Yamazaki y Syoko Koshino vencieron a Nao Ishikawa, Hummingbird y Nagisa Tachibana (11:30) con un Dial Hold de Yamaoka sobre Tachibana.

5. Marigold Super Flyweight Title: Mayu Iwatani (c) venció a Komomo Minami (12:30) con un Moonsault Press defendiendo el título.