Marigold: Resultados «New Year’s Eve 2025-2026»

Marigold se presentó en el Shinjuku FACE con su evento «New Year’s Eve 2025-2026» su evento de Año Viejo.

► «New Year’s Eve 2025-2026»

Cuatro novatas se enfrentaron en un mini torneo para designar a la mejor de 2025. Participaron Megaton, Shinno, Seri Yamaoka y Yuuka Yamazaki.

Seri Yamaoka se convierte en la ganadora del torneo Novato del Año 2025 al derrotar a Shinno en la final.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD NEW YEAR’S EVE 2025-2026», 31.12.2025

Shinjuku FACE

405 Espectadores

1. Rookie of the Year 2025 Tournament – Round 1: Shinno venció a Megaton (5:08) con la Uranage.

2. Rookie of the Year 2025 Tournament – Round 1: Seri Yamaoka venció a Yuuka Yamazaki (12:44) con un Dial Hold.

3. Rookie of the Year 2025 Tournament – Final: Seri Yamaoka venció a Shinno (10:05) con un German Suplex Hold.

4. 15 Woman Marigold Rumble: Miku Aono (#13) venció a Utami Hayashishita (#11) y Chika Goto (#7) lanzándolas por encima de la tercera cuerda (27:40). Orden de eliminación: Nagisa Tachibana (#4), Komomo Minami (#3), Kizuna Tanaka (#2), Hummingbird (#10), Megaton (#15), Nao Ishikawa (#6), Misa Matsui (#8), CHIAKI (#9), Rea Seto (#5), Victoria Yuzuki (#1), Syoko Koshino (#9), Mayu Iwatani (#12), Utami Hayashishita (#11) y Chika Goto (#7).

Marigold utilizó el programa para anunciar sus premios de fin de año para 2025, con los resultados como sigue:

Official Marigold Awards 2025:

– MVP: Miku Aono

– Lucha del Año: Mayu Iwatani vs. Iyo Sky (26.10.2025)

– Equipo del Año: Misa Matsui y CHIAKI

– Desempeño sobresaliente: Victoria Yuzuki

– Premio a la técnica: Mai Sakurai

– Premio al espíritu combativo: Utami Hayashishita

– Premio al brillo: Seri Yamaoka