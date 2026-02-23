Marigold: Resultados “New Year Golden Garden 2026”

Desde el Esforta Arena Hachioji, Marigold continuó con su torneo de tercias como parte de la gira “New Year Golden Garden 2026«.

► “New Year Golden Garden 2026”

Marie Malenko, hija de la leyenda de la lucha libre profesional Dean Malenko, debutó con Marigold contra Seri Yamaoka. El combate terminó en empate a los 15 minutos.

Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami se enfrentaron al trío formado por Sofia Savin, Dream Girl Ellie y Alivia Rose. Yuzuki ganó el combate para su equipo tras cubrir a Rose con un Cross Arm Suplex. Esta victoria catapultó a Iwatani, Yuzuki y Minami a las semifinales del torneo.

Darkness Revolution formado por Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto derrotó a Utami Hayashishita, Chika Goto y Chanyota para asegurar su boleto a las semifinales.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD NEW YEAR GOLDEN GARDEN 2026», 07.02.2026

Esforta Arena Hachioji

315 Espectadores

1. Nagisa Tachibana venció a Yuuka Yamazaki (9:46) con La Magistral.

2. 3 Way Match: Syoko Koshino venció a CHIAKI y Megaton (8:06) con un Liner Splash sobre Megaton

3. Seri Yamaoka vs. Marie Malenko finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Miku Aono, Kouki Amarei y Hummingbird vencieron a Mai Sakurai, Natsumi Showzuki y Nao Ishikawa (14:13) con un Tiger Driver de Aono sobre Ishikawa.

5. 3D Trios Title Tournament – Round 1: Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami venció a vencieron a Sofia Savin, Dream Girl Ellie y Alivia Rose (10:59) con un Cross-Arm Suplex de sobre Rose.

6. 3D Trios Title Tournament – Round 1: Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto vencieron a Utami Hayashishita, Chika Goto y Chanyota (13:44) con un European Clutch de Matsui sobre Hayashishita.