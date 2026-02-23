Marigold: Resultados “New Year Golden Garden 2026”

por

Desde el Esforta Arena Hachioji, Marigold continuó con su torneo de tercias como parte de la gira “New Year Golden Garden 2026«.

► “New Year Golden Garden 2026”

Marie Malenko, hija de la leyenda de la lucha libre profesional Dean Malenko, debutó con Marigold contra Seri Yamaoka. El combate terminó en empate a los 15 minutos.

Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami se enfrentaron al trío formado por Sofia Savin, Dream Girl Ellie y Alivia Rose. Yuzuki ganó el combate para su equipo tras cubrir a Rose con un Cross Arm Suplex. Esta victoria catapultó a Iwatani, Yuzuki y Minami a las semifinales del torneo.

Imagen

Darkness Revolution formado por Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto derrotó a Utami Hayashishita, Chika Goto y Chanyota para asegurar su boleto a las semifinales.

Imagen

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD NEW YEAR GOLDEN GARDEN 2026», 07.02.2026
Esforta Arena Hachioji
315 Espectadores

1. Nagisa Tachibana venció a Yuuka Yamazaki (9:46) con La Magistral.
2. 3 Way Match: Syoko Koshino venció a CHIAKI y Megaton (8:06) con un Liner Splash sobre Megaton
3. Seri Yamaoka vs. Marie Malenko finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).
4. Miku Aono, Kouki Amarei y Hummingbird vencieron a Mai Sakurai, Natsumi Showzuki y Nao Ishikawa (14:13) con un Tiger Driver de Aono sobre Ishikawa.
5. 3D Trios Title Tournament – Round 1: Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Komomo Minami venció a vencieron a Sofia Savin, Dream Girl Ellie y Alivia Rose (10:59) con un Cross-Arm Suplex de sobre Rose.
6. 3D Trios Title Tournament – Round 1: Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto vencieron a Utami Hayashishita, Chika Goto y Chanyota (13:44) con un European Clutch de Matsui sobre Hayashishita.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos