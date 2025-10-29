Marigold: Resultados «Gran Destiny 2025» Nuevas campeonas

«Gran Destiny 2025» fue la magna función que Marigold llevó a cabo en el Tokyo Ryogoku Kokugikan con tres campeonatos en juego, invitados sorpresa y duelos especiales.

Promotional poster on orange background with gold accents featuring two female wrestlers facing each other. Left side shows Mayu Iwatani with reddish hair smiling in white and gold outfit with fur trim. Right side shows Iyo Sky with black hair smiling in white and gold outfit. Central text reads GRAND DESTINY 2025 THE DREAM DESTINY in gold lettering above Mayu Iwatani vs Iyo Sky match title. Bottom includes Japanese text and PPV logo.

► «Gran Destiny 2025»

Al comienzo de la función se efectuó la ceremonia del toque de los 10 gongs en memoria del ex réferi Katsumi Sasazaki, que falleció en días pasados por ataque de un oso.

Megaton fue la primera en descubrir a su misterioso oponente que enfrentaría en mano a mano. Sonaron las notas de «Kaze Ni Nare» en el Ryogoku Kokugikan, revelando que Minoru Suzuki era el rival. En su debut con Marigold, Suzuki despachó rápidamente a Megaton. La sometió con un Gotch Style Piledriver, y Megaton le pidió al réferi que detuviera el combate antes de que Suzuki pudiera derribarla de cabeza

En la siguiente lucha, Chika Goto enfrentó a Sareee, quien fue su oponente sorpresa. Sareee fue vista por última vez en Marigold en enero, cuando perdió el Campeonato Mundial Marigold ante Utami Hayashishita. No tardó mucho en llevarse la victoria llevando a Goto al toque de espaldas. La aparición de Sareee resultó sorpresiva ya que aún tiene programada su participación en Stardom Nighter.

Dieron inicio los duelos de campeonato. En el primero de ellos, Darkness Revolution(CHIAKI y Misa Matsui) pudieron apoderarse  del Campeonato Twin Star Marigold, al doblegar a Magenta (Maria y Riko Kawahata) de Marvelous. Magenta concluyó su reinado tras 169 días y una defensa exitosa.

Two female wrestlers with pink and brown hair kneel in a wrestling ring on a yellow mat surrounded by black ropes and turnbuckles. The left wrestler wears a black outfit with pink accents and holds a trophy while the right wrestler in a similar black and pink ensemble holds a championship belt. Both display belts on their shoulders and strike a celebratory pose with determined expressions.

La super novata Seri Yamaoka enfrentó en mano a mano a la superestrella de Sendai Girls. Chihiro Hashimoto, a quien no pudo vencer. Pero tras la lucha, Hashimoto la felicitó reconociendo su esfuerzo.

Two women wrestlers in a ring one with straight black hair wearing a multicolored bikini-style top and shorts with arm bands kneels and grips the wrist of the other who has long wavy pink hair and wears a pink and multicolored sleeveless swimsuit top with matching bottoms both positioned on a blue mat surrounded by ropes audience visible in background with some seated and photographers.

Mai Sakurai expuso por séptima vez el Campeonato Nacional Unido Marigold contra Victoria Yuzuki. Yuzuki había tenido una actuación impresionante en el Dream Star Grand Prix de este año, perdiendo en la final contra Miku Aono. Logró mantener ese impulso esta noche al destronar a Sakurai y proclamarse nueva monarca. Con este logro, Yuzuki es la primera luchadora en ganar múltiples campeonatos individuales en Marigold.

First image shows a blonde female wrestler in blue sparkling bodysuit and legwear mid-air jumping towards ropes with arms extended in a dark arena with spotlights referee in black shirt and striped pants stands nearby another wrestler in black top grabs her from behind on the mat with crowd blurred in background Tokyo Sports Press watermark visible Second image captures the same blonde wrestler leaping feet first over red and white turnbuckle post towards a lying wrestler with brown hair in black and white outfit on the mat surrounded by ropes and audience Tokyo Sports Press watermark present Third image depicts two female wrestlers facing each other one with brown hair in ponytail wearing black chain necklace and sparkling top holding championship belt the other blonde in green and blue ornate bodysuit with shoulder guards both in dynamic poses inside the ring Tokyo Sports Press watermark on image

Miku Aono puso fin al reinado más largo en la historia de Marigold al doblegar a Mai Sakurai por el Campeonato Mundial Marigold. Ganadora del Dream Star Grand Prix, Aono se esforzó al máximo para vencer a Utami Hayashishita, convirtiéndose en la tercera campeona mundial.

En el turno estelar, Mayu Iwatani enfrentó a Iyo Sky de WWE. Este combate marcó la segunda aparición de Sky en Marigold, tras derrotar a Utami Hayashishita en el evento Summer Destiny del año pasado. Fue una gran lucha que enfrentó a dos de las figuras más representativas de la historia de lucha libre profesional femenina japonesa. Fue Iwatani quien se alzó con el triunfo castigando a su rival con un moonsault press .

Two female wrestlers stand inside a wrestling ring raising their arms in victory pose, one with short brown hair wearing colorful fringed bikini-style gear and wristbands, the other with long red hair in similar vibrant bikini attire with fringes and arm accessories, surrounded by cheering crowd in arena seats and photographers in foreground.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD GRAND DESTINY 2025», 26.10.2025 
Tokyo Ryogoku Kokugikan
Asistencia: 3450 Espectadores

1. 2nd Generation Showdown: Kizuna Tanaka with Yumi Fukawa venció a Shinno con Michiko Omukai (6:00) con la No.6.
2. Gauntlet Match:
1) Komomo Minami y Yuka Yamazaki vencieron a Nao Ishikawa y Hummingbird (2:58) ncon un South Wind de Minami sobre Ishikawa.
2) Komomo Minami y Yuka Yamazaki vencieron a Yuuki Minami y Nagisa Tachibana (4:31) con un Special Komo Clutch de Minami sobre Tachibana.
3) Chanyota y Erina Yamanaka vencieron a Komomo Minami y Yuka Yamazaki (5:07) con un Northern Light Suplex Hold de Yamanaka sobre Yamazaki.
4) Nagisa Nozaki y Rea Seto vencieron a Chanyota y Erina Yamanaka (6:42) con un Noa Lancer High de Nozaki sobre Yamanaka.
5) Shoko Koshino y Gigaton vencieron a Nagisa Nozaki y Rea Seto (6:00) con un Diving Body Press de Koshino sobre Seto.
3. Minoru Suzuki venció a Megaton (6:27) con Gotch-Style Piledriver.
4. Sareee venció a Chika Goto (11:40) con un Diving Double Footstomp.
5. Marigold Twin Star Title: Misa Matsui y CHIAKI vencieron a Riko Kawahata y Maria (c) (10:37) con un European Clutch de Matsui sobre Maria – conquistando el título
6. That’s Wrestling: Chihiro Hashimoto venció a Seri Yamaoka (11:34) con un Lariat.
7. Marigold United National Title: Victoria Yuzuki venció a Mai Sakurai (c) (20:36) con un Victoria Sunset – conquistando el título.
8. Marigold World Title: Miku Aono venció a Utami Hayashishita (c) (26:25) mit einer Hijack Bomb – conquistando el título.
9. The Dream Detiny: Iyo Sky venció a Mayu Iwatani (26:28) con un Moonsault Press.

 

 

 

