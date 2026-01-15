Marigold: Resultados «First Dream 2026» Cuatro títulos en disputa

Desde el Gimnasio General de la Ciudad de Ota, Marigold celebró su evento «First Dream 2026«, con el que inició el Año Nuevo.

► «First Dream 2026»

En mano a mano especial, Utami Hayashishita dio cuenta de Chika Goto tras una intensa refriega.

En duelo entre integrantes de Darkness Revolution, Misa Matsui y CHIAKI retuvieron por tercera vez el Campeonato Twin Star Marigold ante Nagisa Nozaki y Rea Seto. Tras la batalla, Seri Yamaoka y Shinno retaron a las monarcas; la lucha se efectuará el 24 de enero.

Victoria Yuzuki defendió con éxito por tercera ocasión el Campeonato Nacional Unido Marigold al responder al desafío de Syoko Koshino.

Takumi Iroha de Marvelous se presentó para poner en juego el Campeonato Femenino GHC por quinta vez. Su rival en turno fue Mayu Iwatani. Las dos dieron un combate muy reñido, pero fue un Moonsault de Iwatani el que terminó el duelo para que Iwatani se proclamara nueva monarca. Al ganar este título, Mayu Iwatani se convirtió en la primera luchadora en ganar tanto el título femenino de IWGP como el de GHC. Tras el combate, Utami Hayashishita lanzó su desafío; la lucha quedó programada para el 24 de enero en el Korakuen Hall.

En el turno principal, Miku Aono, expuso el Campeonato Mundial Marigold contra Mai Sakurai. Esta fue la primera defensa del campeonato que hizo Aono.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD FIRST DREAM 2026», 03.01.2026

Ota City General Gymnasium

1,812 Espectadores

1. Seri Yamaoka, Shinno y CoCo vencieron a Kizuna Tanaka, Komomo Minami y Yuuka Yamazaki (13:12) con un German Suplex Hold de Yamaoka sobre Yamazaki.

2. Kouki Amarei, Natsumi Showzuki y Hummingbird vencieron a Nao Ishikawa, Yuuki Minami y Nagisa Tachibana (9:59) con la Amethyst Butterfly de Amarei sobre Tachibana.

3. Megaton Challenge: Kuroshio TOKYO Japan venció a Megaton (1:08) con un Horizontal Cradle.

3a. Megaton Challenge: Kuroshio TOKYO Japan venció a Megaton (1:00) con un Horizontal Cradle.

3b. Megaton Challenge: Kuroshio TOKYO Japan venció a Megaton (1:28) con un Horizontal Cradle.

4. Utami Hayashishita venció a Chika Goto (12:03) con un German Suplex Hold.

5. Marigold Twin Star Title: Misa Matsui y CHIAKI (c) vencieron a Nagisa Nozaki y Rea Seto (17:02) con la MKD de Matsui sobre Seto defendiendo el título.

6. Marigold United National Title: Victoria Yuzuki (c) venció a Syoko Koshino (16:11) con un Victory Sunset defendiendo el título.

7. GHC Women’s Title: Mayu Iwatani venció a Takumi Iroha (c) (25:09) con un Moonsault Press – conquistando el título

8. Marigold World Title: Miku Aono (c) venció a Mai Sakurai (26:01) con la Red Sensation defendiendo el título.