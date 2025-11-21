Marigold: Resultados «Battle Heart 2025» Victoria Yuzuki retiene su cetro

Como parte de su gira «Battle Heart 2025«, la empresa femenina Marigold se presentó en el Shinjuku FACE de Tokio.

► «Battle Heart 2025»

Tras su victoria por pinfall sobre Kizuna Tanaka, Chika Goto se enfrentó a Miku Aono y le solicitó una vez más una oportunidad por su Campeonato Mundial Marigold, la campeona la volvió a rechazar.

En choque de parejas, Mayu Iwatani y Syoko Koshino dominaron a Seri Yamaoka y Yuuka Yamazaki. Fue un choque vertiginoso donde la experiencia de Iwatani fue decisiva.

En el turno principal, una espectacular Victoria Yuzuki defendió por primera vez el Campeonato Nacional Unido Marigold ante Rea Seto. Para la retadora fue el segundo desafío por un título individual.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD BATTLE HEART 2025», 13.11.2025

Shinjuku FACE

315 Espectadores

1. Hummingbird venció a Megaton (7:23) por Pinfall.

2. 3 Way Match: Nagisa Nozaki venció a Nao Ishikawa y Erina Yamanaka (8:09) con un Noa Lancer High sobre Ishikawa.

3. Misa Matsui y CHIAKI vencieron a Yuuki Minami y Nagisa Tachibana (9:28) nach un Diving Guillotine Drop de CHIAKI sobre Tachibana.

4. Chika Goto y Nightshade vencieron a Miku Aono y Kizuna Tanaka (14:51) con la Goton de Goto sobre Tanaka.

5. Mayu Iwatani y Syoko Koshino vencieron a Seri Yamaoka y Yuuka Yamazaki (10:52) con un Diving Body Press de Koshino sobre Yamazaki.

6. Marigold United National Title: Victoria Yuzuki (c) venció a Rea Seto (17:45) con la Victory Sunset defendiendo el título.