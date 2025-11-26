Marigold: Resultados «Battle Heart 2025» 2 títulos en disputa

La empresa femenina Marigold retornó al Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Battle Heart 2025»

► «Battle Heart 2025»

Mayu Iwatani defendió por cuarta vez el Campeonato Super Flyweight Marigold ante la independiente CoCo, de tan sólo quince años. Tras la lucha, Iwatani nominó a Hummingbird como su próxima retadora. Sin embargo, antes de que Mayu pudiera abandonar el ring, Takumi Iroha la confrontó y aceptó el reto que Iwatani hizo en Monday Magic el 27 de octubre por el Campeonato Femenino GHC. Este combate se llevará a cabo en First Dream 2026, el 3 de enero en el Gimnasio de la Ciudad de Ota. Takumi actualmente tiene un récord de 2-1-1 sobre Iwatani, con Iwatani ganando el último combate en octubre de 2020.

Darkness Revolution (Misa Matsui y CHIAKI) defendieron por primera ocasión el Campeonato Twin Star Marigold superando a Victoria Yuzuki y Seri Yamaoka. Tras la lucha, Matsui retó a Victoria Yuzuki por el Campeonato Nacional Unido Marigold; el duelo se celebrará el 6 de diciembre. Mientras que tras bambalinas, Seri Yamaoka fue confrontada por Senka Akatsuki. Inicialmente, ambas rivales se enfrentarían durante el Dream Star Grand Prix, pero como Senka tuvo que retirarse debido a una neumonía, el combate se suspendió. Akatsuki la retó entonces para el espectáculo de Marvelous en el Korakuen Hall del 28 de diciembre, y Seri aceptó.

Inicialmente, Chika Goto quería que su combate contra Miku Aono fuera por el Campeonato Mundial Marigold, pero Aono rechazó el reto, afirmando que necesitaba ganarse una oportunidad por el título en lugar de simplemente declararlo, haciendo referencia a su propio camino hacia él. Goto habló con Rossy Ogawa antes de la lucha, volviendo a solicitar que fuera un duelo titular, pero éste no accedió. Aunque Chika Goto luchó con valentía, Aono fue superior y se alzó con la victoria. Tras la lucha, Mai Sakurai subió al ring y se encaró con Aono, declarándose la siguiente retadora.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD BATTLE HEART 2025», 17.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

785 Espectadores

1. Komomo Minami y Syoko Koshino vencieron a Hummingbird y Yuuka Yamazaki (7:50) cuando Koshino colocó espaldas plana a Hummingbird.

2. Chanyota y Erina Yamanaka vencieron a Yuuki Minami y Nagisa Tachibana (9:47) con un Jackhammer de Chanyota sobre Minami.

3. Nagisa Nozaki y Rea Seto vencieron a Kizuna Tanaka y Megaton (10:13) con un Calf Branding de Seto sobre Megaton.

4. Mai Sakurai venció a Nao Ishikawa (11:22) con un STF.

5. Marigold Super Flyweight Title: Mayu Iwatani (c) venció a CoCo (8:51)con un Dragon Suplex Hold (4th defense) defendiendo el título.

6. Marigold Twin Star Title: Misa Matsui y CHIAKI (c) vencieron a Victoria Yuzuki y Seri Yamaoka (19:33) con un MKD de Matsui sobre Yuzuki defendiendo el título.

7. Miku Aono venció a Chika Goto (14:36) con un Texas Clover Hold.