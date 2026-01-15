Marigold: Natsumi Showzuki regresa tras lesión

La luchadora japonesa de Marigold, Natsumi Showzuki, confirmó su regreso a los encordados luego de casi ocho meses de inactividad.

► Reaparece Natsumi Showzuki

Natsumi Shozuki se encontraba fuera desde el 17 de junio, cuando se lesionó el hombro en el curso de una lucha celebrada en el Tokyo Korakuen Hall. Tras la revisión médica, fue diagnosticada con una luxación del hombro derecho, acompañada de una lesión en el labrum y una fractura por avulsión parcial, por lo que fue sometida a una cirugía y una posterior rehabilitación.

El trabajo de rehabilitación fue muy duro, incluso la luchadora consideró el retiro profesional, pero afortunadamente, su restablecimiento fue completo. Showzuki debutó en 2012 con Stardom, empresa en la que permaneció hasta mediados de 2013, retirándose de la actividad luchística debido a una lesión muscular en la espalda baja. Ocho años después reapareció con Actwres girl’Z como Natsumi Sumikawa, hasta que, junto con un grupo de luchadoras, decidieron dejar la empresa para sumarse a la naciente Marigold, donde permanece hasta la fecha.

En su lucha de regreso, Shozuki hizo equipo con Kouki Amarei y Hummingbird para superar a Nao Ishikawa, Nagisa Tachibana y Momoka Hanazono Sobre este regreso, reconoció que existe incertidumbre sobre cómo responderá su cuerpo en el ring, pero dejó claro que no piensa detenerse.

Quiero empezar el año con fuerza. No quiero que esto termine aquí. Mi objetivo es aprovechar esta nueva etapa, todavía hay luchadoras a las que quiero enfrentar y cinturones que quiero ganar, y esta vez quiero retirarme como es debido mientras mi cuerpo aún pueda moverse. Estoy feliz de poder regresar.