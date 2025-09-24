Marigold: MIRAI anuncia su salida de la empresa

La luchadora japonesa de Marigold, MIRAI, sorprendió a los aficionados con la noticia de que abandonará la empresa y que el 13 de octubre tendrá su lucha de despedida.

► MIRAI decidió dejar Marigold

El sorpresivo anuncio de su salida, lo realizó la propia MIRAI tras su participación de la lucha semifinal de la función «Battle Heart 2025», que Marigold presentó en el Shin-Kiba 1st Ring de Tokio. En dicho combate, MIRAI hizo equipo con Utami Hayashishita para enfrentar a Mai Sakurai y Miku Aono. Tras quince minutos de refriega, el duelo concluyó en empate.

MIRAI tomó el micrófono y señaló:

Participé en el reciente DREAM STAR GP con total determinación. Pero no logré ningún resultado, así que me tomé un tiempo para reflexionar sobre mí misma. Y encontré la respuesta. MIRAI dejará Marigold el 13 de octubre. Ya sabes, desde mi última promoción, Rossy Ogawa me cuidó muchísimo. Quería seguir a Rossy Ogawa, así que vine a Marigold y pude tener el combate de bienvenida que siempre dije que quería hacer, y también me permitieron dar clases de lucha libre, y me colocaron en muchas carteleras diferentes. También conocí a compañeros de equipo y fans maravillosos. Pero después de reflexionar sobre mí misma, me di cuenta de que, si bien hasta ahora dependía de Rossy Ogawa, quiero poner a prueba mi propia fuerza sin ese apoyo. MIRAI deja el nido de Rossy Ogawa.

MIRAI mencionó que está sopesando las opciones que se le han ofrecido, por lo que aún no sabe si será luchadora independiente o se afiliará con alguna empresa.

MIRAI fue parte del grupo fundador de Marigold, tras abandonar Stardom, siguiendo a Rossy Ogawa. Su logro más destacado dentro de poco más de un año con la empresa, fue la conquista del Campeonato Twin Star Marigold junto con Mai Sakurai, siendo las campeonas inaugurales y teniendo el cetro por 136 días.

Más tarde, Rossy Ogawa, dueño de Marigold, escribió en sus redes sociales, que respetando los deseos de MIRAI, aceptó su salida:

En el evento realizado en el Shin-Kiba, MIRAI anunció su salida de Marigold. Tuvimos varias conversaciones con ella, pero finalmente decidimos respetar sus deseos y permitirle irse. Como fue su decisión, ahora nuestro papel será velar por ella, y espero con ansias sus futuras actividades. Cualquier empresa se enfrenta a tantas despedidas como nuevos miembros. Ese es el destino de dirigir una. Toda promoción enfrenta conflictos internos. Hay buenas y malas noticias; pido a los fans que compartan todo esto con nosotros, como parte de la lucha libre profesional.

Para su lucha de despedida, MIRAI se aliará con Mai Sakurai para enfrentarse a Nagisa Nozaki y CHIAKI.