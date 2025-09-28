Marigold: Kouki Amarei causa baja por fractura

Debido a una fractura de clavícula izquierda sufrida en el evento independiente Zushi Pro Wrestling Festival, Kouki Amarei, estrella de Marigold, estará ausente por un tiempo indetermindado..

► Kouki Amarei vuelve a lesionarse

Kouki Amarei participó, junto con otras de sus compañeras de Marigold, en un evento independiente producido por la ex luchadora Yumi Fukawa, esposa de Minoru Tanaka y madre de Kizuna Tanaka.

Fue durante el curso de dicha función que Kouki Amarei se lastimó. En una lucha donde participaron Kizuna Tanaka, Kouki Amarei y Victoria Yuzuki quienes vieron acción. En el evento, Amarei sufrió una fractura de clavícula izquierda.

Más tarde, fue la empresa Marigold la que emitió un comunicado en sus redes sociales, explicando que Kouki Amarei quedaba nuevamente fuera de actividad:

Debido a una fractura de clavícula izquierda sufrida hoy en el Zushi Pro Wrestling Festival, Kouki Amarei estará ausente de los combates por el momento. Nos disculpamos sinceramente con todos los fans que esperaban con ansias los combates de Kouki y les pedimos su comprensión

Kouki Amarei es el tercer talento de Marigold que estará fuera de la empresa, ya que MIRAI se marchará en octubre y Naho Yamada finalizó el 20 de septiembre.

A principio de año, Kouki Amarei sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que la mantuvo alejada de los encordados por cinco meses. A un mes de su regreso perdió el Campeonato Femenino GHC ante Takumi Iroha. Batallaba para volver a recuperar su nivel, pero esta nueva lesión la vuleve a relegar.