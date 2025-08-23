Marigold: «Dream Star Grand Prix 2025» – Día 6

El Shibuya Ward Sports Center de Tokio fue escenario para que Marigold presentara la sexta fecha del torneo «Dream Star Grand Prix 2025«.
► «Dream Star Grand Prix 2025» – Día 6
En esta ocasión se efectuaron dos combates más de la fase de Grupos. En el primero de ellos, Maria de Marvelous no tuvo problemas para imponerse a Rea Seto, consiguiendo su segundo resultado positivo.
Mai Sakurai superó sin dificultad a la joven Kizuna Tanaka, en poco menos de ocho minutos de acciones. Sakurai contabilizó seis unidades, que la ubican en la cima de su grupo junto con otras dos luchadoras.
Los resultados completos son:
Marigold «DREAM★STAR GP2025», 17.08.2025
Shibuya Ward Sports Center
308 Espectadores
1. Nao Ishikawa y Hummingbird vencieron a Nagisa Tachibana y Yuuka Yamazaki (8:23) con La Magistral Cutback de Hummingbird sobre Tachibana.
2. DREAM★STAR GP – DREAM League: Maria [4] venció a Rea Seto [0] (8:59) con un Modified Headscissors.
3. Misa Matsui y CHIAKI vencieron a Miku Aono y Megaton (8:05) con un Cross Facelock de Matsui sobre Megaton.
4. MIRAI y Kouki Amarei vencieron a Chika Goto y Yuuki Minami (11:55) con la Cazadora Cutback de Amarei sobre Minami.
5. DREAM★STAR GP – STAR League: Mai Sakurai [6] venció a Kizuna Tanaka [0] (7:56) con un STK.
6. Mayu Iwatani, Seri Yamaoka y Shinno vencieron a Utami Hayashishita, Victoria Yuzuki y Komomo Minami (13:48) con un Dragon Suplex Hold de Iwatani sobre Minami.
– DREAM★STAR GP2025 Standings:
DREAM League:
1. Victoria Yuzuki [6]
2. Utami Hayashishita [6]
3. Seiri Yamaoka [4]
-. Mayu Iwatani [4]
-. Maria [4]
6. Kouki Amarei [2]
-. CHIAKI [2]
8. Rea Seto [0]
STAR League:
1. Misa Matsui [6]
-. Nagisa Nozaki [6]
-. Mai Sakurai [6]
4. Chanyota [4]
5. MIRAI [3]
6. Chika Goto [2]
7. Miku Aono [1]
8. Kizuna Tanaka [0]