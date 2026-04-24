Marigold: Cartel Spring Victory Series 2026 | Aono vs Hayashishita

Para el cierre de la gira «Spring Victory Series 2026«, Marigold se presentará en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Spring Victory Series 2026»

Tras las bajas por lesión de Erina Yamanaka y Victoria Yuzuki, el cartel sufrió algunas modificaciones.

Dos de las luchadoras que buscan su consolidación en el presente año, Kouki Amarei y Chika Goto, se medirán en mano a mano.

La británica Angel Hayze, quien se encuentra haciendo campaña en Marigold, expondrá por primera vez el Campeonato Femenino British Empire Wrestling Women’s ante a sensacional Seri Yamaoka.

En el turno estelar, Miku Aono pondrá en juego en Campeonato Mundial Marigold ante Utami Hayashishita. Esta será la tercera ocasión que Aono expone su cetro.

El cartel completo queda así:

Marigold «MARIGOLD SPRING VICTORY SERIES 2026», 25.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

1. Nagisa Tachibana vs. The Lady AI

2. Megaton, Hummingbird y Komomo Minami vs. Nagisa Nozaki, Misa Matsui y Rea Seto

3. Mai Sakurai, Natsumi Showzuki y Shinno vs. Syoko Koshino, Momoka Hanazono y Yuuka Yamazaki

4. Nao Ishikawa vs. CHIAKI vs. Maddy Morgan

5. Kouki Amarei vs. Chika Goto

6. BEW Women’s Title: Angel Hayze (c) vs. Seri Yamaoka

7. Marigold World Title: Miku Aono (c) vs. Utami Hayashishita