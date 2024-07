Mariah May: «Toni Storm me amaba más que mi madre»

«The Glamour» Mariah May es la luchadora más odiada de AEW después de traicionar a «Timeless» Toni Storm, la Campeona Mundial, con quien batallará en All In. Cuando todos esperaban que las dos mejores amigas acudieran a la gran cita de Londres el 25 de agosto queriéndose como nunca y en su mejor momento de siempre –«somos dos chicas, cuatro pechos y un sueño», decía la monarca– la ganadora de la Copa de la Fundación Owen Hart de 2024 sorprendió volviéndose contra la que también había sido su mentora desde que se uniera a la casa Élite.

THE WHOLE TIME?! Mariah May seems OVERLY excited to be facing her mentor #AEW Women’s World Champion «Timeless» Toni Storm at #AEWAllIn! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@MariahMayX | #TimelessToniStorm | @WillowWrestles pic.twitter.com/EjXp931YZw — All Elite Wrestling (@AEW) July 11, 2024

► Mariah May traicionó a Toni Storm

«Estoy extremadamente agradecida. Pero creo que la lección aquí, porque muchas de las mujeres en nuestro vestuario son extremadamente talentosas, se ven increíbles, aportan algo diferente, pero definitivamente soy la más inteligente por mucho, porque fui la que se unió a la campeona mundial, que claramente estaba perdiendo la cabeza. No sé si alguien lo ha notado últimamente. Ella es un desastre, y nadie vio esa ventana de oportunidad. Todas querían hacer lo mismo de siempre: ‘Estoy aquí, he llegado y quiero una oportunidad por el título,’ mientras que yo sabía que la verdadera forma de derrotar a Toni Storm no es una guerra física, es una guerra mental.

«Así que me convertí en su mejor amiga. La hice enamorarse de mí. Ella me amaba como si fuera su hija. Creo que me ama más que mi propia madre, a la que estoy visitando ahora mismo, y lo usé todo en su contra.¿ Puedes decirme honestamente que no lo veías venir? Siento que desde el momento en que entré, todos lo veían venir. Era bastante obvio lo que quería, pero Toni no. De hecho, ahora, todavía no creo que ella entienda completamente lo que pasó», dice la oriunda de la misma capital de Inglaterra a Denise Salcedo de Instinct Culture.

¿Mariah May vencerá a Toni Storm en All In?