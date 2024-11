Mariah May: «Todas en AEW están bajo mi control»

La actual Campeona Mundial de AEW, «The Glamour» Mariah May dice tener los cuellos de todas las luchadoras All Elite bajo sus botas. No literalmente pero la verdad es que está reinando con puño de tierro después de haber destronado a la «Timeless» Toni Storm, quien ha estado desaparecida de la compañía, aunque sí ha sido vista en CMLL, y de haber derrotado a Willow Nightingale o más recientemente en Collision a Anna Jay.

► La reina Mariah May

Y precisamente al término del reciente programa de los sábados la monarca dedicó un mensaje a todo el vestidor y a cualquiera de sus integrantes que estén pensando en desafiarla por el título. Por cierto, aún no se ha anunciado su combate para Full Gear.

«¿Estamos todos al tanto ahora? ¿Todos entienden? ¿O necesito repetirlo una vez más? Cada cuello está bajo mi pie, luchando por respirar, y solo los dejaré respirar cuando yo lo decida. Esta noche, había una niña viendo Collision. Es una gran fan de Anna Jay. Encendió la televisión y dijo: ‘¡Tú puedes, Anna! ¡Eres mi héroe!’. Y yo le rompí el corazón. La hice llorar. Y debería agradecerme. Debería agradecerme por enseñarle sobre la realidad. Anna Jay no es la realidad. Seguir tus sueños no es la realidad. Yo soy la realidad. Los sueños son para los débiles. Los héroes son para los ilusos. Cuando tengas 38 años, doblando ropa y pidiéndole a tu ex que te pase la manutención de los hijos, te darás cuenta de que tenía razón. Tienes lo que se necesita o no lo tienes. Supongo que yo lo tengo. Hay un lugar especial en el infierno para una mujer como yo. Y se siente realmente bien.»

¿Cómo valoras hasta ahora el reinado de Mariah May en AEW?