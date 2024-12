Mariah May tendrá nuevo atuendo en AEW Dynamite: Winter Is Coming

AEW Dynamite: Winter Is Coming contará con una lucha por el campeonato del mundo entre «The Glamour» Mariah May y su ex mejor amiga Mina Shirakawa. Fue provocada por la traición que la monarca hizo contra la reina de RevPro y estrella de STARDOM. Y tan pronto como mañana ambas se medirán por el título.

► Un nuevo atuendo

Y camino al choque, Mariah ha dado a conocer en una entrevista con Ginger Vision House que presentará un nuevo atuendo:

«Mariah May sí tiene un presupuesto glamuroso. Yo soy The Glamour y la Campeona Mundial, así que obtengo todo lo que quiero. Tampoco necesito muchos adornos porque me veo como me veo, pero sí tengo un nuevo y muy bonito traje para Winter Is Coming. Lo conseguí solo por Mina, solo para hacer esto especial. Van a ver algo muy especial el miércoles. Tengo una especie de nueva entrada que debuté en Full Gear, que, lamentablemente, fue arruinada cuando mi mejor amiga me lanzó con una lanza fuera del escenario y contra una mesa, pero va a haber una entrada ligeramente nueva. Tengo algunas ideas que siempre he tenido para entradas divertidas. No quiero decir cuáles porque espero que las vean más adelante. Son el tipo de cosas que requieren algo de trabajo y planificación, y ya he hablado con producción. Tenemos un equipo de producción increíble en AEW. He hablado con ellos al respecto. Quizás lo veamos en un pago por evento especial. Verán una bonita entrada para Winter Is Coming y un nuevo traje.»

Hasta el momento, las dos luchadoras han compartido el cuadrilátero en 68 ocasiones, la mayoría de ellas en la promotora femenina de Japón mencionada antes. Y entre todas ellas solo encontramos un mano a mano, cuando Mariah May venció a Mina Shirakawa en el evento 5STAR Grand Prix 2023.

