La actual Campeona Mundial de AEW, «The Glamour» Mariah May, lleva un tiempo considerable entre lo más destacado de la programación de la casa Élite. En 2023 tuvo una de las historias más celebradas por los fanáticos con «Timeless» Toni Storm, empezando como su pupila y terminando ganándole el título después de traicionarla salvajemente. En ella entró también Mina Shirakawa, con quien está rivalizando en el presente y ante quien va a exponer el cinturón en Dynamite: Winter is Coming.

► Más entretenida que la mitad de ellos

Así que la luchadora de 26 años de Inglaterra tiene motivos para presumir, como hace en Close-Up with Renee Paquette:

«Ayudo porque digo las cosas como son. Cada minuto de tiempo en televisión que se me concede, digo las cosas como son. No le doy vueltas ni hablo de ‘poder femenino’ y esto y aquello. No me importa. Soy la mejor. Soy más entretenida que la mitad de los hombres en ese vestuario. Me merezco el tiempo en televisión, y lo que voy a hacer es lo que siempre he hecho: seguir apareciendo cada semana como Campeona Mundial, en mi año de novata, por cierto, y seguir siendo la mayor estrella de esta empresa. No necesito que me paguen más, no necesito que me den más. Soy la mejor, y lo demuestro, semana tras semana».

En plataformas como YouTube o redes sociales como X se puede comprobar que los momentos en que Mariah May aparece en AEW para una lucha o un segmento están entre los más vistos. Puede decirse que «The Glamour» está en el mejor momento de su carrera. Ahora veremos si defiende el Campeonato Mundial en el nuevo especial de Dynamite y cómo sigue su historia con Mina Shirakawa camino al último evento de pago por visión de 2024, Worlds End.