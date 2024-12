Mariah May: «Siempre fui una campeona en AEW»

La actual Campeona Mundial de AEW, Mariah May, no cree que haya puesto más trabajo desde que ostenta el título porque siempre dio el máximo a la casa Élite. No le falta razón pues en cuanto a apariciones, a combates, a evolucionar… «The Glamour» nunca ha dejado de pisar el acelerador. Y no va a parar ahora que Toni Storm ha regresado, además con su antiguo personaje, lo que le da a su rivalidad un cambio realmente interesante.

► Siempre una campeona

«No, no creo que haya dado un paso adelante. Creo que siempre he sido el caballo de batalla de esta división. He tenido la mayor cantidad de combates en Dynamite por una razón. A todos les encanta verme. Pase lo que pase, ustedes no parecen poder odiarme. Puedo clavarle un tacón en la cabeza a alguien, ¡y aún así les sigo gustando! Y hay una razón para eso. Así que no, no creo que haya dado un paso adelante. Creo que siempre he estado haciendo el trabajo de un campeón, a diferencia de otros campeones en este show.

He estado en Dynamite, he estado en Collision, he estado en Rampage. He estado aquí hasta altas horas, trabajando duro para estar en el programa. Así que no, no creo que haya dado un paso adelante. Creo que siempre he sido una campeona. Este títuloº simplemente lo está demostrando», expresa la campeona en Close-Up with Renee Paquette.

También ha estado trabajando para la división femenina, ya sea diciendo que merecen más de cinco minutos en Dynamite, o criticando a Mercedes Moné por decir que quiere hacerlo pero no demostrarlo. Es de suponer que va a defender el cinturón nuevamente en Worlds End y que será contra Toni Storm.