Mariah May se lleva el torneo de la Fundación Owen Hart y traiciona a Toni Storm

La final del torneo de la Fundación Owen Hart del lado femenil enfrentó a Willow Nightingale y Mariah May. Una de ellas dos se convertiría en la retadora de la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, quien, de hecho, estuvo en la esquina de May.

El duelo comenzó con llaves y contrallaves de parte de ambas luchadoras, sin que se viera una dominante clara los primeros instantes, aunque la fuerza de Willow pronto se hizo presente.

Pero la agilidad y astucia de Mariah lograron emparejar las cosas. Pese a esto, Willow se mostró bastante dominante, lo que la compañera de Toni Storm estuvToni Stormo resistiendo, y buscó repeler a su rival, logrando hacerlo en algunos momentos.

Durante varios minutos, los ataques de ambos lados estuvieron a la orden del día; sin embargo, un encapuchado apareció distrayendo a Willow, y Storm distrajo al réferi. Kris Statlander apareció para conectar un rodillazo a Willow; sin embargo, esto no fue suficiente para que Mariah se llevara el combate.

La poderosa Willow resistió, pero justo cuando iba a terminar el combate con un poderoso ataque, May se giró, la llevó al conteo y ganó la lucha. Mariah May se llevó el torneo en honor a Owen Hart y con ello la lucha por el Campeonato de AEW en All In.

Cuando todo era felicidad y, pese a que Toni Storm estaba contenta por su pupila, May le dio un golpe con el cinturón de campeona y luego siguió atacándola hasta hacerla sangrar. Con esto, la amistad quedó terminada.

