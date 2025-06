Mariah May rompe el silencio tras su debut en NXT

La división femenil de NXT dio un vuelco interesante durante el programa de este martes, ya que varias luchadoras pugnaban por ser la retadora de Jacy Jayne —quien una semana antes había destronado a Stephanie Vaquer— y, en medio del tumulto, las luces se apagaron y se dio el debut de Mariah May, quien horas antes había finalizado su contrato con AEW. La ex campeona mundial AEW hizo su debut oficial en la marca amarilla y dejó en claro que quiere el título.

► Mariah May se hace notar desde su debut

Poco después de su debut sorpresa en el episodio del 3 de junio de WWE NXT, Mariah May recurrió a sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente:

«Cariño, ya estoy en casa @WWE @WWENXT».

Publicación que recibió los aplausos de Charlotte Flair como respuesta. Sin embargo, eso no fue todo ya que WWE lanzó una exclusiva digital después de la transmisión, donde la flamante estrella de WWE ofreció su primera promo tras bastidores presentándose ante el Universo WWE.

«Ya era hora. He luchado por todo el mundo. Y es justo que el glamour llegue a NXT«.

Habrá que ver cómo WWE programa a Mariah May, pero parece que no quieren perder el tiempo con la ex Campeona AEW, ya que viene precedida de un estatus de estrella y ella va por todo, aunque le vendrá bien el tiempo en NXT para acostumbrarse al estilo de la WWE, similar a lo que recientemente hicieron Stephanie Vaquer y Giulia.

En un dato no menor, todavía no se conoce el nombre que Mariah May adoptará en WWE, ya que en ningún momento del programa fue referenciado; sin embargo, todo parece indicar de que este cambiará, de la misma manera que sucedió con Ricky Saints hace unos meses.