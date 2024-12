Mariah May revela por qué dejó de usar el Springboard Codebreaker

Desde que pisó AEW ha estado en primera plana pero en los últimos días estamos hablando mucho de Mariah May. Más que nada por sus propias declaraciones, como que es más entretenida que la mitad de los luchadores de la casa Élite, que las luchadoras merecen más de cinco minutos en Dynamite, sus críticas a la Campeona TBS, Mercedes Moné, por supuestamente querer ayudar a la división, la respuesta que «The CEO» le dedicó, su reacción al regreso de Toni Storm, o que siempre fue una campeona y por ello no ha de esforzarse más que antes ahora que tiene el título.

► La influencia de Japón

En estas ocasión, Mariah habla aceca de su estilo de lucha en Ginger Vision House:

“Creo que eso siempre ha sido una lucha para mí. Cuando estás avanzando como luchadora, enfrentas diferentes desafíos, y para mí, siempre fue mi repertorio de movimientos. Soy bastante alta —mido 1.73 m (5’8”)— pero, ya sabes, no soy exactamente como Chyna. Puedo hacer algunos movimientos de fuerza, pero no a todo el mundo. Así que se trató de encontrar este estilo híbrido que realmente mostrara mis atributos. Soy alta, tengo piernas largas… ¿qué puedo hacer con eso?”

“Para mí, estar en Japón fue un gran punto de inflexión. Mis dropkicks, por ejemplo: los practiqué tantas veces en el dojo, y ahora funcionan, se ven geniales. Es algo que me gusta usar porque siento que encaja conmigo. El suplex hacia atrás y el puente que mencionaste… todo eso viene de repetirlos una y otra vez en Japón. Tuve casi 100 combates allí. Creo que siempre deberías cambiar y adaptarte. A veces veo lucha antigua —me encanta el material de los Super Juniors— y pienso que ese estilo me queda bien. Es rápido, pero también tiene fuerza, y yo soy realmente rápida. Esa combinación funciona para mí.

“Cuando trabajas con diferentes personas, siempre estás pensando: ‘¿Cómo puedo contrarrestar lo que hacen, hacer esto emocionante y superarlas en la lucha?’ Ahí es donde a veces surge una idea para un movimiento. A veces funciona, y es algo que mantienes. Otras veces es como: ‘Bueno, vamos a retirar ese. No necesitamos volver a verlo.’”

► Springboard Codebreaker

Y también explica por qué retiró el que era uno de sus movimientos más conocidos:

“Cuando estaba en las independientes, a veces veo mis combates y pienso: ‘¿Por qué hiciste eso alguna vez?’ Hay muchas cosas diferentes que probé en ese entonces. Creo que retiré el Codebreaker porque solía hacer un Dpringboard Codebreaker, y una vez una chica me golpeó con la cabeza en la cara y me fracturó la nariz. Después de eso, nunca volví a hacer un Codebreaker—simplemente no lo haré.”