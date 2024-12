Mariah May reacciona al regreso de Toni Storm a AEW

Toni Storm ya no es «Timeless». Después de varios meses de ausencia, la ex campeona del mundo de AEW regresó con su antiguo personaje en el último Dynamite para sorpresa de todos, empezando por su ex mejor amiga y ahora más ardiente rival: la actual monarca, Mariah May. «The Glamour» acababa de derrotar a Mina Shirakawa en un combate titular y entonces Toni apareció como hacía mucho tiempo que no se la veía y asumiendo un desafío interesante de dejar atrás su mejor obra.

► Vuelve la antigua Toni Storm

Está por ver qué sigue en esta historia de camino a Worlds End. De momento, veamos la reacción de la campeona:

«No me importa una mierd* Toni Storm. Lo que le pasó a Toni es lo mismo que le acaba de pasar a Mina y exactamente lo que le va a pasar a Thunder Rosa. Cada mujer con la que me subo al ring tiene las mismas esperanzas y sueños, y luego desean no haber nacido. Mina debería volver al modelaje porque su carrera, tal como la conoce, se acabó. No es que quisiera hacerle eso. La quiero, y seguimos siendo amigas. Es simplemente lo que hago, y seguiré haciéndolo con cualquier chica que quiera respirar el mismo aire que yo, porque no pueden manejar a la mujer del infierno. Así que Thunder Rosa, ve y grita cualquier locura absurda que quieras. Nombra un momento, nombra un lugar, y también acabaré con tu vida. Para cualquiera en AEW o en cualquier otra compañía, todas tienen el mismo sueño. Pero solo hay una realidad».