Mariah May quiere hacer llorar al padre de Thunder Rosa

Mariah May va a exponer el Campeonato Mundial Femenino de AEW contra Thunder Rosa en una lucha callejera en Worlds End. Por si tener a dos de las mejores luchadoras del mundo enfrentadas por un título en un combate al estilo Tijuana en el último evento de pago por visión de 2024 no fuera suficiente, el padre de la retadora va a estar en primera fila.

