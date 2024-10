Mariah May quiere crear en AEW el Glamour Match

La actual Campeona Mundial de AEW, Mariah May, tiene una idea para crear un combate a su estilo personal. Y si nota quizá una falta de tipo de luchas, también de oponentes a la altura, o al menos a las que odie tanto como a «Timeless» Toni Storm. «The Glamour» habla de todo ello en The Figure 4 Podcast.

► La idea de Mariah May

«Tengo un rostro hermoso, y todas esas armas y cosas no son precisamente lo mío porque no quiero dañar el glamour. Si Toni Storm alguna vez resucitara, no sé ni dónde está, y tratara de tocarme de nuevo, me encantaría tener un combate con ella, lo que significaría que podría hacerle todo el daño posible. Me encantaría crear algún tipo de combate Glamour. No sé cómo se vería eso. Cuando estaba en la escena independiente, tuve una Barbie Dream House Death Match, que era un combate con armas donde todo tenía que ser rosa. Me descalificaron porque usé un ladrillo rojo. Fue muy divertido.»

The #AEW Women’s World Champion Mariah May enters this eliminator match against someone she has already defeated twice. Will she make it a third time? Watch #BOTBXII on TNT!@MariahMayx | @annajay___ pic.twitter.com/WrvlXCfFlN — All Elite Wrestling (@AEW) October 20, 2024

► ¿Falta de oponente?

«Para mí, siendo como soy una persona que odia, mi mayor desafío en este momento es encontrar a alguien a quien odiar tanto como odio a Toni Storm. Odiar a Toni Storm, amar a Toni Storm, vencer a Toni Storm y destruir a Toni Storm me dio tanto propósito. Todos los días iba al trabajo y tenía cosas que hacer. Tenía que adular a Toni Storm. Tenía que lidiar con su mayordomo. Luego podía derrotar a Toni Storm y torturar y atormentar a Toni Storm. Ahora, he terminado la carrera de Toni Storm, estoy en la cima de la división femenina de AEW y busco competencia. No solo busco una retadora formidable, busco a alguien a quien pueda odiar cada día que vaya a trabajar, alguien a quien quiera lastimar y destruir. Si hay alguna mujer en el vestuario de AEW que quiera darme una dirección y propósito profesional, aquí estoy esperando.»

SHE HAS DONE IT!

Anna Jay pinned Mariah May and now has earned herself a shot at the #AEW Women’s World Title in TWO WEEKS in Philadelphia on #AEWCollision! Watch #BOTBXII on TNT!@MariahMayx | @annajay___ pic.twitter.com/0QJcoVIYYE — All Elite Wrestling (@AEW) October 20, 2024