Mariah May promete destruir a Toni Storm

En el estelar del reciente AEW Dynamite, se llevó a cabo la final del torneo de la Fundación Owen Hart del lado femenil, que enfrentó a Willow Nightingale contra Mariah May, con la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, en la esquina de May.

Al final, Mariah May se llevó el torneo en honor a Owen Hart y con ello la lucha por el Campeonato de AEW en All In contra su mentora. No obstante, cuando todo era felicidad y, pese a que Toni Storm estaba contenta por su pupila, May le dio un golpe con el título y luego continuó atacándola hasta hacerla sangrar, culminando de esta manera la amistad que ambas habían mantenido. Luther, quien acompañaba a Storm en los combates, también fue atacada por la flamante retadora número uno al Campeonato Femenil AEW.

► Mariah May se enfrentará ante Toni Storm en All In

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Mariah May finalmente habló sobre su traición a Toni Storm, pues afirmó que la sangrienta exhibición fue una celebración extra por todo el esfuerzo que puso en su carrera. Además, dejó en claro que destruiría lo que quedaba de la Campeona Mundial AEW en All In, que se llevará a cabo en Wembley, a menos de 20 kilómetros de su ciudad natal.

“Eso me pareció una celebración extra por el trabajo que hice. Eso es lo que fue”.

“Mi madre estará allí en All In. Ella me observará desde la primera fila mientras destruyo lo que queda de Toni Storm”.

Habrá que ver cómo AEW desarrollará la rivalidad entre Mariah May y Toni Storm en las próximas semanas, pero ciertamente ya dieron el primer paso con la traición de la primera, quien se convierte en ruda en el proceso.