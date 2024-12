Mariah May: «No merecemos más en AEW solo por ser mujeres»

Camino a la defensa que terminó siendo exitosa del Campeonato Mundial de AEW contra su ex amiga Mina Shirakawa, Mariah May declaró: «Puedes esperar lo que siempre puedes esperar de mí en una defensa titular: que sea el mejor combate del cartel […] Así es como saco lo mejor de Mina. Saqué lo mejor de Willow [Nightingale], lo mejor de Toni Storm. Es lo que hago, saco lo mejor de la gente. No voy de buena, no digo, ‘lucha femenil’, y lloro y doy abrazos después de un combate. Yo quiero violencia. Quiero el mejor combate del cartel y quiero demostrar que las mujeres merecen más de cinco minutos en Dynamite».

► Más tiempo en AEW

Pero «The Glamour» quiere aclarar -como lo hace en una reciente entrevista con Niko Exxtra mientras habla de la presión de luchar y vencer a Toni Storm por el título en All In– que la razón de que merezcan más tiempo en AEW no es que son mujeres:

“Nunca antes había tenido una lucha en un evento de pago por visión. Pero, obviamente, como dije, siempre lo supe. Sé que es mi año de debut, pero siempre supe que podía liderar esta división y ser la cara de ella. Para mí, fue como, este era mi primer evento de pago por visión. También fue la primera vez en años que luché en el Reino Unido, creo. Porque viví en Japón y luché allí, y he estado en Estados Unidos y Canadá. Así que fue como mi regreso. Toda mi familia estuvo ahí. La única vez que me habían visto luchar fue en mi debut, que creo que fue frente a unas 80 personas en el gimnasio de una escuela. Así que fue un gran momento para decir: ‘Miren, lo logré’. Así que sí, creo que definitivamente hubo presión.

Creo que también había presión porque sabía cuánto le importaba a la gente esta historia y este combate. Creo que nunca soy de las que dice: ‘Las mujeres deberían tener más tiempo porque somos mujeres’. No creo en eso. Pienso que si tienes el mejor combate de la cartelera, si eres la rivalidad más entretenida, entonces lo mereces. Estábamos teniendo millones de visualizaciones en línea. Yo pensaba: ‘Quiero demostrar que somos los personajes más entretenidos’. Esta fue la rivalidad que le importaba a todos en una cartelera tan fuerte, donde tuvimos a Bryan Danielson, quien tal vez se retiraría. Tuvimos a Mercedes Moné, que es una gran estrella que acaba de unirse a nosotros. Había todos estos otros factores. Yo quería demostrar que la gente nos subestima, a Toni y a mí. Pero íbamos a ofrecer lo mejor. Creo que lo que creamos fue cine, como siempre digo. Creo que definitivamente había presión, pero los diamantes se crean bajo presión.”