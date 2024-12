Mariah May: «No me interesan las opciones fuera de AEW»

La actual Campeona Mundial de AEW, Mariah May, siempre ha hablado de la casa Élite como el lugar donde debe estar: «Esto no solo ha cambiado mi vida, la ha completado. Ahora me siento en paz conmigo misma, tengo mi propio apartamento y estoy construyendo una vida por mi cuenta. Es difícil, por supuesto, amo a mi familia y los extraño mucho. Pero siempre me sentí un poco fuera de lugar viviendo en el Reino Unido, me sentía bastante sola porque tenía este sueño loco. Incluso viviendo en Japón, que siempre amaré y al que me encantaría regresar, no se sentía del todo bien; me sentía muy sola. Sin embargo, AEW se siente como mi hogar, el lugar donde debo estar. Este era mi verdadero sueño, y lo logré«.

► Enfocada en AEW

Así que «The Glamour» no sorprende a nadie cuando asegura que no está interesada en las opciones que podrían surgirle fuera, como le dice a Niko Exxtra:

“Estoy enfocada en mí misma en este momento. Sin intención de hacer un juego de palabras, pero estoy all in. Ya sabes, ellos me dieron mi vida aquí en América, y siempre fue mi sueño de niña. Sabía que quería ser una artista, una luchadoar, lo cual parecía imposible, pero claramente no lo es. Era mi sueño venir aquí, y ellos me dieron esa oportunidad. En mi año de novata, me dieron una plataforma y, sí, he cumplido, pero ellos me dieron la oportunidad de demostrar. Estoy muy comprometida con AEW y con construir un legado.

“Para mí, fue difícil. Tuve una especie de crisis en la que pensé, ‘Ok, en mi primer año con la compañía, gané el título mundial en mi ciudad natal, en nuestro show más grande. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo supero eso?’ Pero lo emocionante es que AEW todavía es tan nueva. A veces olvidamos que esta compañía no existía hace cinco años. Ha crecido tanto que parece que ha estado aquí para siempre, pero no es así. Cuando tenemos shows de aniversario, me detengo a pensar, ‘¿Espera, solo han pasado cinco años?’ Es una locura.”

“Para mí, eso es emocionante. Vamos a tener tantos momentos únicos y a crear mucha historia. Ser parte de ese legado y de ese crecimiento es algo a lo que espero dedicar los próximos años.”