Mariah May: «Mercedes Moné dice que quiere ayudar pero…»

Se desconoce cuando la Campeona Mundial, Mariah May, y la Campeona TBS, Mercedes Moné, podrían enfrentarse en AEW. Pero «The CEO» ya ha estado hablando de «The Glamour»:

“Estoy muy orgullosa de verla desde lejos. Ella empezó como una súper fan que amaba la lucha libre, tanto que se mudó de Inglaterra a Japón, entrenó en Stardom solo para perfeccionar su técnica, y ahora está aquí. Es nuestra campeona mundial femenina, venciendo a Toni Storm en una de las mejores historias en la historia de la lucha femenina. Ver su ascenso tan rápido y lo buena que es en el ring es increíble. Como dije, tenemos la mejor división femenina en este momento. Definitivamente tengo la mirada puesta en el título que lleva en su cintura».

► ¿De verdad quiere ayudar?

Y la oriunda de Inglaterra de 26 años está dispuesta a ello, como asegura cuando Renee Paquette le pregunta en Close-Up sobre la intención de Moné de ayudar a la división femenina:

“No me importa. Honestamente, la mitad del tiempo ni siquiera sé que ella está aquí, porque no sé si lo sabes, pero tiene su propio vestuario. Dice que está aquí para ayudar y que le importa mucho. Entonces, ven a nuestro vestuario, ven a nuestro pequeño y diminuto vestuario, y ayúdanos. Enséñanos.

“Comparte tu conocimiento de todos esos años de experiencia que aparentemente tienes. Pero no, está sentada en su vestuario escribiendo su pequeño Moné Mag, su pequeña revista. Dime, ¿cuánta gente está leyendo esa revista? ¿A quién le importa realmente tu revista? Porque a mí me importa la lucha libre femenina y me importa salir en el show y tener más de 10 minutos. Así que, si te importa, entra al ring conmigo.”

Cuando le preguntaron si se sentía menospreciada por el hecho de que su compañera tenga más tiempo en televisión sin ser la campeona mundial, la oriunda de Inglaterra de 26 años dijo que sí, porque cree que es mejor que ella. “Sí, lo creo, porque creo que soy mejor«.