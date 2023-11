Mariah May llega a AEW

La luchadora británica Mariah May es formalmente parte de All Elite Wrestling.

Mariah May tuvo su primera aparición en All Elite Wrestling.

La ex estrella de Stardom apareció en el curso de la función de AEW Dynamite de este miércoles 8 de noviembre.

Fue presentada detrás del escenario por RJ City, con quien hizo un segmento promocional donde May le pidió que le presentara a Toni Storm, luchadora a la que admira demasiado y que fue su fuente de inspiración para ir a Japón.

City prometió que será la semana próxima cuando Mariah May pueda conocer a la ex campeona Mundial de AEW, por lo que emocionada, la británica le abrazó efusivamente.

Más tarde, Tony Khan difundió en X la noticia de esta flamante adquisición.

El interés de AEW por incorporar a Mariah May se hizo manifestó en agosto, pero la luchadora aún tenía contrato con Stardom, mismo que finalizó a principios de octubre. La última presentación de May en Japón sucedió en el cierre del torneo 5*Star Grand Prix 2023, en el que participó, pero no consiguió avanzar de la fase de grupos.