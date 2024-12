Este año —cuando ni siquiera Stardom ha tenido la mejor de sus temporadas— la lucha libre femenil ha brillado con luz propia. Sin ir muy lejos, el combate que se robó la noche en AEW Full Gear 2024 estuvo protagonizado por Mercedes Moné y Kris Statlander. Y todo, dentro de un marco donde precisamente las luchadoras no pueden presumir de muy digna exposición.

Moné busca cambiar tal statu quo, pero también Mariah May, quien rechaza conformarse con ser máxima monarca de AEW y busca algo más, como confiesa durante una entrevista concedida a Renee Paquette, donde hace previa del combate que la enfrentará hoy a Mina Shirakawa en Dynamite.

En poco menos de cuatro horas, desde el T-Mobile Center de Kansas City (Missouri, EEUU), tendrá lugar AEW Dynamite: Winter Is Coming, show del que SUPERLUCHAS les ofrecerá debida cobertura.

She is the Glamour



She is the AEW Women’s World Champion



She is @MariahMayX



Watch as she defends against her former best friend Mina Shirakawa TONIGHT on #WinterIsComing #AEWDynamite at 8/7c only on TBS pic.twitter.com/dsA7GfXEbb