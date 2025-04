Mariah May habría tomado una decisión: no renovar con AEW

Como si su estancia en AEW estuviera marcada por su rivalidad con Toni Storm, tras aquel apoteósico «Hollywood Ending» de Revolution 2025 no hemos vuelto a ver a Mariah May. Pero parece que hay un motivo de peso.

Días atrás, Dave Meltzer y Bryan Alvarez revelaron que el futuro de May estaría lejos de AEW. He aquí lo expuesto por Alvarez.

Y ahora, dentro de la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer suscribe sus propias informaciones, explicando por qué su historia con Storm concluyó el pasado mes.

«May no está en televisión desde el PPV Revolution, que fue el colofón de su rivalidad con Toni Storm. He señalado muchas veces que me sorprendió que hicieran ese combate en tal momento, porque era una rivalidad muy candente y no necesitaba terminar después de sólo tres combates. Al parecer, May dejó claro en ese momento que no iba a firmar un nuevo contrato, por eso lo programaron para entonces.

«Normalmente, Tony Khan no utiliza a talentos en televisión que piensa que van a marcharse […] Han circulado reportes sobre que firmó un contrato de dos años que concluirá en pocos meses […] No podemos confirmar el momento exacto, pero podemos confirmar que se ha hablado en WWE de su llegada, y que varias personas importantes creen que ella quiere unirse a la empresa. Es otro de esos talentos que siempre soñaron con WWE […]»