Mariah May: «Extraño a Samoa Joe en AEW, es mi favorito»

La actual Campeona Mundial de AEW, Mariah May, quiere que Samoa Joe regrese a la programación de la casa Élite para seguir disfrutando de su luchador preferido. A principios de noviembre pensábamos que esto podría suceder pronto teniendo en cuenta que había terminado la filmación de la segunda temporada de ‘Twisted Metal’ pero no ha sido así. Es posible que la compañía esté esperando el mejor momento o que él esté trabajando en el videojuego ‘Ryu ga Gotoku 8: Pirates in Hawaii’ después de haberlo hecho también en ‘Deadlock’.

► Extrañando a Samoa Joe

En espera de saber más sobre el retorno de «The Samoan Submission Machine», leamos las recientes declaraciones de «The Glamour» en Zaslow Show:

“Definitivamente, ninguna de las chicas», contesta la guerrera del Reino Unido cuando le preguntan por a quién le gusta ver más de entre sus compañeros All Elite. «La única chica que me gusta ver soy yo misma en las repeticiones. Pero si tuviera que elegir a uno de los chicos, creo que mi favorito probablemente sea Samoa Joe, a quien extraño. Lo extraño. ¿Dónde está? Creo que él es auténtico. Creo que es tan real, cada promo que hace. No soy de tonterías, sueños y fantasías, digo las cosas como son. Creo que Samoa Joe, la gente lo odiaba, ahora lo aman, pero es alguien que simplemente dice las cosas como son. Incluso la forma en que lucha, es tan real, tan honesta. Me gusta eso. Me gusta ese tipo de cosas en un mundo de tonterías y de todos disfrazándose, me gusta Samoa Joe«.

¿También es el veterano uno de tus favoritos? Casi más bien la pregunta sería, ¿de quién no lo es?