Hoy se cumplen nueve meses desde que «The Glamour» Mariah May fuera presentada oficialmente como nueva All Elite en AEW Dynamite. De entonces hasta hoy, se ha convertido en una de las luchadoras más notables de la compañía y el próximo 25 de agosto desafiará a la «Timeless» Toni Storm por el Campeonato Mundial en All In. La oriunda de Londres, la misma ciudad del PPV, comenzó su carrera en 2019 y luchó en RevPro, Stardom o ROH además de la casa Élite.

► Mariah May sobre el vestuario de AEW

Durante una reciente entrevista con el Daily Star le preguntaron a la luchadora sobre los vestuarios en los que ha estado:

«Me encantaron todos. Stardom es mi familia, AEW es mi familia. En ambas he sido una extranjera. Aunque ambos hablamos inglés, técnicamente soy una extranjera, y siento que en ambos lugares me han cuidado mucho. No tengo familia ni amigos aquí, y ellos han sido muy amables, me han acogido como si fuera una de los suyos. Japón es como una verdadera hermandad; las chicas son un poco más jóvenes, así que se siente un poco como estar en la escuela. En cambio, AEW se siente como una gran familia, con ‘mamás’ y ‘papás’, y personas de tantos caminos diferentes, haciendo cosas tan variadas. Es enorme, hay muchísima gente. Tienes hermanos y hermanas, es una verdadera familia. Es un lugar encantador».

En una entrevista anterior, Mariah decía que siente que AEW es donde debe estar:

«Esto no solo ha cambiado mi vida, la ha completado. Ahora me siento en paz conmigo misma, tengo mi propio apartamento y estoy construyendo una vida por mi cuenta. Es difícil, por supuesto, amo a mi familia y los extraño mucho. Pero siempre me sentí un poco fuera de lugar viviendo en el Reino Unido, me sentía bastante sola porque tenía este sueño loco. Incluso viviendo en Japón, que siempre amaré y al que me encantaría regresar, no se sentía del todo bien; me sentía muy sola. Sin embargo, AEW se siente como mi hogar, el lugar donde debo estar. Las oportunidades que ya me ha brindado, ser parte de esta historia tan creativa, que es lo que siempre he deseado porque solía actuar… me encanta. Claro, soy muy física en el ring, pero adoro todo ese aspecto de la lucha libre. Siento que tengo una familia increíble en AEW, con todos los luchadores y la gente detrás de escena, personas que realmente se preocupan por ti, quieren verte triunfar y colaborar contigo. Es maravilloso estar rodeada de gente creativa y afín, y poder vivir en Estados Unidos, porque ese era mi verdadero sueño, y lo logré«, dijo May riendo.

