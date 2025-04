¿Mariah May dejará AEW para unirse a la WWE?

No hace tanto que «The Glamour» Mariah May realizaba estas declaraciones indicando que cuando su contrato con AEW expire lo renovará:

«Ellos me dieron mi vida aquí en América, y siempre fue mi sueño de niña. Era mi sueño venir aquí, y ellos me dieron esa oportunidad. En mi año de novata, me dieron una plataforma y, sí, he cumplido, pero ellos me dieron la oportunidad de demostrar. Estoy muy comprometida con AEW y con construir un legado. Para mí, eso es emocionante. Vamos a tener tantos momentos únicos y a crear mucha historia. Ser parte de ese legado y de ese crecimiento es algo a lo que espero dedicar los próximos años.”