Mariah May ahora se llamará Blake Monroe

Esta semana, Mariah May sorprendió a los fanáticos al anunciar su cambio de nombre a Blake Monroe, presentado en un deslumbrante video promocional donde fue catalogada como «la Glamorosa».

Este anuncio llega justo después de su impactante debut en WWE NXT la semana pasada, marcando un nuevo capítulo en su carrera. En su primera aparición en NXT el pasado martes, Monroe, aún bajo su anterior nombre, dejó una fuerte impresión al declarar sus intenciones de ir por el Campeonato Femenino de NXT, actualmente en poder de Jacy Jayne.

The first video package for Mariah May since joining WWE NXT – announcing her new name as BLAKE MONROEpic.twitter.com/mxmA5k3xoq

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 11, 2025