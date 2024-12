Mariah May: «AEW le ha dado mucho más a Mercedes Moné que a mí»

Algo parece estar cocinando AEW con Mariah May y Mercedes Moné. Mientras May está solidificando su estatus de Campeona Mundial de la compañía y buscará retener el oro ante Thunder Rosa en Worlds End 2024, Moné defenderá hoy en Dynamite el Campeonato TBS contra Anna Jay. Pero «The Glamour» y «The CEO» ya han tenido tiempo de detonar una aparente rivalidad.

La semana pasada, bajo entrevista con Renee Paquette, May puso en cuestión que Moné realmente quiera ayudar a la división femenil de AEW, en una suerte de promo «shoot» con la que dijo sentirse un tanto menospreciada por ver cómo la ex-WWE recibía más tiempo en televisión, pese a ser, en teoría, la campeona secundaria del producto.

Moné, poco después, dio réplica vía Moné Mag, exponiendo que May sólo buscaba aprovecharse de su fama y proponiéndole dejar curriculum vitae para gestionar el merchandising de su web oficial. Respuesta 100% Moné.

Y la batalla verbal no se detiene. Ahora, en charla con Niko Exxtra, Mariah May da cuenta de esas últimas declaraciones de Mercedes Moné, ante la pregunta de si cree que la otrora Sasha Banks eclipsa su reinado.

«Creo que AEW le ha dado mucho más que a mí. Me encantaría tener más tiempo y más oportunidades, pero creo que siempre me han subestimado. En un minuto, puedo hacer que me recuerdes. En un minuto, puedo generar un millón de reacciones. Así que me parece bien. Que jueguen con las cartas marcadas. Yo siempre brillo.

«No creo que tengamos nada en común. No compartimos vestidor, no la veo nunca. Ha intentado fanfarronear y decir que quiere que sea una de las chicas que venden su merchandising. Pero, ¿sabes qué? Lo seré, porque necesita ayuda».