La luchadora y manager de AEW y ROH María Kanellis revela que se someterá a una suprarrenalectomía retroperitoneoscópica. Así lo comparte con sus fanáticos en una serie de publicaciones en redes sociales. En 2023, la veterana tuvo que someterse a una cirugía de tiroides para solucionar un problema de salud que arrastró durante dos años y medio. En cuanto a su trabajo, hace un par de meses compartía que se sentía frustrada en Ring of Honor. Y antes contaba que en la casa Élite le preguntaron si luchará más.

► La salud de María Kanellis

«Una historia interesante… Hace 6 meses pedí que me revisaran las glándulas suprarrenales y que me hicieran análisis de sangre para comprobar los niveles hormonales debido a los síntomas que había estado teniendo. El seguro no aprobó las pruebas. Adelantando hasta hoy, me hicieron una tomografía computarizada con contraste para revisar una masa que se encontró accidentalmente durante otra prueba, que está en mi riñón o glándula suprarrenal. La moraleja de la historia… escucha a tu cuerpo.

Aquí está la actualización. Sí, es una masa en mi glándula suprarrenal. El siguiente paso es reunirme con un cirujano endocrinólogo. Aún no se sabe si es cáncer. En otras noticias, comí papas fritas y un «concrete mixer» y me siento un poco mejor.

Hoy fui a mi cita médica en Rush. Los siguientes pasos son análisis de sangre y posiblemente una prueba de orina de 24 horas. A partir de ahí, programaré una cirugía, probablemente en algún momento de septiembre. La masa que tengo está en el límite de lo que les preocupa y la biopsia no es una opción. Me realizarán una adrenalectomía retroperitoneoscópica y harán una biopsia de la masa después».

SÚPER LUCHAS enviamos nuestros mejores deseos a María Kanellis.

