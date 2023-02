María Kanellis se someterá a cirugía de tiroides

Durante dos años y medio, María Kanellis ha estado lidiando con un problema de salud que finalmente va a corregir sometiéndose a una cirugía de tiroides hoy mismo. Los médicos le advirtieron que las células podrían volverse cancerosas u originarle problemas cardíacos. El motivo por el que no atajó esta situación antes es que tiene hijos, surgió la pandemia del COVID-19 y la despidieron de varias compañías de lucha libre. La ahora mánager de All Elite Wrestling lo cuenta todo en Instagram.

► Maria Kanellis se someterá a cirugía de tiroides

“Hoy me someteré a una cirugía de tiroides para extirpar la mitad de mi tiroides, que incluye un nódulo. He tenido síntomas durante los últimos 2 años y medio. Aceleración del corazón, problemas con la pérdida de peso, cambios en la piel, agotamiento, cambios de humor, dolor de garganta, ansiedad, cambios en el período, voz áspera, dificultad para tragar, confusión mental, deficiencia de calcio, entre otros. Pero, con tener 2 hijos, la pandemia y haber sido despedido varias veces, simplemente no tuve tiempo para concentrarme realmente en eso.

“Ahora, mi médico me ha dicho que hay células anormales que podrían volverse cancerosas y que existe la posibilidad de causar fibrilación auricular, que es una afección cardíaca. Entonces, con el apoyo total de AEW, es hora. ¡Gracias a Tony Khan, Megha y CD por el apoyo! Y, por supuesto, ¡gracias a mi maravilloso esposo, Mike Bennett, y a mi increíble madre por ayudarnos en este momento! Se supone que la recuperación es de aproximadamente 2 semanas para la incisión y aproximadamente un año para que las hormonas se equilibren. Puedo trabajar después de 2 semanas sin restricciones. Los mantendré informados a todos…

“Aquí hay una foto de la cicatriz de una cirugía pretiroidea. Jajaja…”.