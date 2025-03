María Kanellis: «Michelle McCool se merece el WWE HOF»

Michelle McCool va a ser inducida al Salón de la Fama de la WWE en la Clase 2025. ¿Quién puede poner en duda que merece recibir ese honor?

María Kanellis, con quien compartiera el vestidor de 2004 a 2010, no lo hace. De hecho, habla así de la dos veces Campeona WWE y dos veces Campeona de las Divas en Adult Conversations:

Michelle McCool and Maryse really have one of the «I don’t know if they really hate each other» rivalries they really made it like they really couldn’t stand each other especially on Michelle end. pic.twitter.com/ub3Ze7CAKm

— Melina Is The Queen 👑 (@SimplyMelinaFan) October 23, 2023