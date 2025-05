María Kanellis vivió dos etapas en la WWE. La primera, en los inicios de su carrera (2004-2010); participó en el Diva Search, fue galardonada a Diva del Año en los Premios Slammy de 2009 y tanto ese año como en 2008 luchó en WrestleMania. La segunda, ya estando consolidada en la industria (2017-2020); sin hacer nada demasiado destacable, actuó junto a su esposo, Mike Bennett.

► Una meta personal

Kanellis estuvo recientemente en una evento virtual de firma de autógrafos de Signed By Superstars y allí le preguntaron sobre la posibilidad de regresar a la compañía donde se dio a conocer en la lucha libre profesional. María no solo no descarta tomar el camino de retorno sino que aún guarda un deseo por satisfacer. Atendamos a las declaraciones de la luchadora y mánager:

Sobre volver a WWE:

«Nunca digas nunca. Todavía hablo con gente de allá. Creo que han hecho un trabajo increíble en los últimos años, realmente han convertido el programa en algo mucho más profesional, desde lo que pasa detrás de cámaras hasta el producto que ves en vivo. Muchos de mis amigos que están allá hablan de lo bien que se maneja todo, así que… nunca digas nunca.»

Sobre su sueño de WrestleMania:

«Mi sueño es manejar a The Kingdom en un WrestleMania. Es lo único que siento que… simplemente no pude hacer. O manejar a mi esposo en WrestleMania y vivir esa experiencia juntos. Yo he tenido combates en WrestleMania, y él también ha estado en uno, pero nunca lo hicimos juntos, y siento que eso sería algo realmente genial.»