La lucha libre profesional femenil está mejor que nunca aún quedándole mucho trabajo por delante para estar al mismo nivel que la varonil, lo cual quizá nunca consiga, pero las mujeres no dejan de esforzarse para que eso sea posible. Entre ellas, destacamos ahora a María Kanellis, que lleva muchos años siendo una de las que más ha alzado la voz, que más ha presionado, que más ha trabajado. En 2022, la ahora luchadora de AEW, lanzó su propia promoción, Women’s Wrestling Army.

> María Kanellis, HonorClub y Women’s Wrestling Army

Tirando del mismo hilo, ella tiene ahora la intención de que se transmita a través de HonorClub, la casa de Ring of Honor, que, como All Elite Wrestling, está en manos de Tony Khan. No solo eso sino que, como revela a Bill Pritchard para WrestleZone, ya ha tenido conversaciones.

“Mi lugar ideal para tenerlo es el HonorClub, y eso es porque siento que hay muchas similitudes entre [Ring of Honor y Women’s Wrestling Army]. También es el mismo estilo de lucha libre. Cuando comenzamos esto, no queríamos que fuera demasiado estricto. Queríamos que fuera un poco estricto, por supuesto, pero queríamos poder mostrar cada estilo, y queríamos tener un impacto con ello. Entonces, el estilo de la lucha libre que tenemos es mucho de lo que Ring of Honor ya está haciendo. Entonces, para nosotros, el crossover es obvio.

“Hemos tenido conversaciones. Estamos en las primeras etapas, y creo que se trata de ancho de banda. Tony Khan es un hombre muy ocupado, y si eso puede suceder o no, no lo sabemos. Pero definitivamente estamos investigando eso, y Tony está súper abierto. Es uno de los mejores jefes que he tenido cuando se trata de comunicación abierta”.

