Las redes sociales tienen muchas cosas muy buenas pero también muchas malas. Demasiadas. Por eso María Kanellis comparte los ataques que sufre en internet. Porque ella, como muchas otras personas, demasiadas, a diario, sufren lo mismo y quiere que se acabe de una vez por todas.

Lamentablemente, eso no va a ocurrir porque siempre va a existir gente malvada, aburrida, tan a disgusto con su propia vida que tienen que criticar la de los demás... Y un largo etcétera de adjetivos negativos. Pero no va a dejar de intentarlo. No piensa callarse y permitir que esa gente se salga con la suya.

► María Kanellis comparte los ataques que sufre

La luchadora ahora independiente realizó recientemente una publicación tanto en Twitter como en Instagram para dar a conocer a todos sus seguidores algunos de los ataques verbales que tiene que aguantar.

You’re too old. Too many kids. Too many rumors. Too fat. Too outspoken. Too feminist. Too Diva. Too sexy. Too. Too. Thank You. I’ll take that TOO TOO and raise you some motivation. #tutu #too #milf #milkmoney… https://t.co/Kez6VDZBO8 — MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) July 24, 2020

"Eres demasiado vieja. Tienes demasiados hijos. Demasiados rumores. Estás demasiado gorda. Eres demasiado abierta. Demasiado feminista. Demasiado Diva. Demasiado Sexy. Demasiado. Demasiado. Gracias. Convertiré vuestros demasiados en motivación".

Y este no fue el único tweet reciente interesante de Kanellis.

So many women I know feel marginalized because they have children. How do we change this? Why can’t I have a family and a career? Why can’t I be sexy and mommy? Why do I have to be one of the boys to be a business woman? #feminist #milkmoney #nonessentialfamily pic.twitter.com/xLXljWCjv9 — MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) July 19, 2020

"Conozco a muchas mujeres que se sienten marginadas porque tienen hijos. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Por qué no puedo tener una familia y una carrera? ¿Por qué no puedo ser sexy y mami? ¿Por qué tengo que ser uno de los muchachos para ser una mujer de negocios?".

There is a lot of talented wrestlers in WWE. Unfortunately, not everyone can get an opportunity. We fight, we try, but sometimes we fail. And then we try again. So, many wonderful people, employees and independent contractors do their very best to make a great product. https://t.co/6g2nGQRT3w — MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) July 19, 2020