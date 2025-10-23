Dentro del circuito alternativo estadounidense, Beyond Wrestling es, junto con Game Changer Wrestling, la promotora que presenta la mayor cantidad de shows cada año. Su secreto: la serie de semanales Wrestling Open, particular marca de desarrollo ideada para dar exposición a talentos noveles.

Pero estas funciones también contienen combates protagonizados por talentos más notorios, como Marcus Mathers y Ryan Clancy, quienes este pasado lunes conjuntaron el mayor estelar en la historia de Wrestling Open, por el Campeonato Mundial de Independent Wrestling.tv.

Sin una construcción previa, más allá de la victoria de Clancy en el torneo Bound For The Floor la semana anterior como aval para justificar su tentativa, y el hecho de que Mathers llegaba como longevo monarca con 293 días de reinado y 21 defensas a sus espaldas, estos gladiadores contaron una bella historia de competitividad entre dos buenos amigos, de estilos distintos (Clancy más clásico y Mathers más moderno), que acabó extendiéndose hasta casi los tres cuartos de hora.

Clancy advirtió a Mathers en promo previa que no se guardaría nada y que sobre el ring no habría amigos, y el primero en demostrarlo fue el propio integrante del programa WWE ID, fijando su mira en el tocado hombro izquierdo de «Fancy», cuya resiliencia le dio la victoria, tras evitar un 450 Splash y aplicar de forma consecutiva dos de sus patentadas Dropkicks para la cuenta de tres. Siempre resulta refrescante que una lucha de la escena independiente se decida con un movimiento tan «básico»; he ahí el atractivo de Clancy y su estilo en el contexto actual.

Como epílogo, Mathers colocó la presea en la cintura de Clancy y ambos se abrazaron, entre cánticos de «both these guys!». Si bien Bear Bronson trastocó un poco el momento con su aparición, declarando ser el primer retador de Clancy vía contrato «Opportunity Knocks», que puede canjear cual Money in the Bank. En cualquier caso, probablemente el mejor combate visto en el circuito alternativo yanqui en lo que llevamos de 2025.

► Resultados Wrestling Open RI #29

Seguidamente, todo lo que dio de sí Wrestling Open RI #29, celebrado desde el recinto Rhodes On The Pawtuxet de Cranston (Rhode Island, EEUU). Este evento puede verse en IndependentWrestling.tv.

PRIMERA RONDA DE LA ELIMINATOR CUP 2025: Ichiban y Brando Lee derrotaron a Simply The Best (Brett Ryan Gosselin y Oxx Adams).

Bear Bronson derrotó a Will Kroos.

PRIMERA RONDA DE LA ELIMINATOR CUP 2025: Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) derrotaron a Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas).

CAMPEONATO MUNDIAL IWTV: Ryan Clancy derrotó a Marcus Mathers (c) para ganar el título.

What an incredible 48 hours it has been for The Fancy Man.



An overwhelming amount of love and support and I couldn’t be more grateful.



I promise I will do right and be an Independent Wrestling World Champion you all can be proud of!#Fancy 🥂 pic.twitter.com/m41tF2Ski3 — “Fancy” Ryan Clancy | 「ファンシー」ライアン・クランシー (@FancyRyanClancy) October 22, 2025