Marcus Buchecha emite declaración sobre derrota en debut UFC

Marcus Buchecha no tuvo el rendimiento esperado el 26 de julio, perdiendo por decisión ante Martin Buday en su debut en el octágono de UFC Abu Dhabi. No solo está decepcionado con su actuación, sino que también lamenta que la promotora haya decidido no renovarle el contrato al hombre que lo derrotó.

Hablando con MMA Fighting en su primera entrevista desde la pelea, Buchecha asumió toda la responsabilidad por la derrota, admitiendo que una combinación de «muchas malas decisiones» llevaron a la derrota.

“No hay excusa. Cometí un error, y un error llevó a otro, que llevó a otro, y Buday realmente fue mejor que yo. Todo el mérito es suyo por la victoria. Aprovechó su experiencia y me dejó agotarme. Tomé muchas malas decisiones y pagué el precio. También sentí la presión, peleando por primera vez en la UFC. Me guste o no, es diferente. Sentí que quería salir de ahí rápido, terminar la pelea rápido, y pagué el precio”.

Buchecha pesó 5.5 kilos menos que Buday el día del pesaje, y su oponente alcanzó el límite de peso pesado en 120 kilos. Al entrar a la jaula, se arrepintió de no haber tenido más paciencia.

“Cuando sentí que era más fuerte y pesado de lo que imaginaba, podría haber esperado más, haber confiado más en mis manos. Me apresuré demasiado. Y cuando empecé a confiar en mis manos y a aterrizar, ya estaba muy cansado, y ya había intentado seis o siete derribos fallidos. Fue una mala decisión tras otra. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo”.

Aunque fue una decisión unánime, Buday vs. Buchecha fue un combate reñido y sin incidentes, donde ninguno de los dos logró dominar a su oponente. El peso completo brasileño, uno de los luchadores más condecorados en la historia del jiu-jitsu, tiene un récord de 0-2 en MMA en peleas que superaron el primer asalto; ganó las otras cinco, todas bajo el estandarte de ONE Championship.

Contra “Reug Reug” Oumar Kane, el primer hombre en vencerlo en Asia, “recibí muchos golpes en el primer asalto y sufrí una conmoción cerebral. Sobreviví al segundo y tercer asalto, como si estuviera en piloto automático. Recuerdo todo, incluso, pero fue puro instinto. Esta vez no. Aunque estaba cansado, pude hablar con mis compañeros entre asaltos, pude escucharlos. No fue como quería, pero es una experiencia. Y eso sin duda me servirá de lección para el próximo”.

Buchecha espera que su próxima pelea sea a fines de noviembre o principios de diciembre, y descarta ser parte del próximo evento Fight Night de UFC en Río de Janeiro el 11 de octubre, ya que significaría un campo de entrenamiento más corto.

Sin embargo, Buday no tendrá otra oportunidad dentro del octágono. La victoria de Buchecha fue la última pelea de su contrato, y la promotora decidió no renovarle el contrato a pesar de estar clasificado entre los 15 mejores de la división de peso completo.

“Sinceramente, me dio pena. Me dio pena por él porque es un buen tipo. Lo conocía desde hacía años, terminamos entrenando juntos en Abu Dabi; él era cinturón azul, yo ya era cinturón negro, campeón mundial, y entrenábamos juntos… Nos respetábamos mucho durante la semana de la pelea. Y tiene un récord de 7-1 en la UFC. [El campeón de la UFC, Tom] Aspinall tiene un récord de 8-1, ¿sabes? No había razón para despedirlo, ¿verdad? Me dio pena porque estaba bien clasificado y todos pensaban que subiría aún más, y terminó [despedido]”.

El as del jiu-jitsu sabe que las cosas son diferentes en las artes marciales mixtas. El entretenimiento y los negocios van de la mano con el resultado de una pelea, ganar o perder, pero Buchecha, de voz suave, afirmó que no actuará de forma diferente antes ni después de los combates de la UFC.