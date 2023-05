Marco Corleone: “Era demasiado inmaduro en la WWE”

Marco Corleone, cuando era Mark Jindrak en la WWE, casi ocupa el sitio de Batista en la facción Evolution. Triple H siempre tuvo claro que no encajaba con ellos así que no tiene sentido afirmar que hubiera tenido la carrera que tuvo El Animal de haberse quedado pero no cabe duda de que fue una gran oportunidad. En las dos décadas que han pasado desde entonces hemos hablado largo y tendido de aquel capítulo de su carrera, ocurrido dentro de su breve etapa en la compañía, que fue de 2002 y 2005, y hoy lo hacemos nuevamente.

> Marco Corleone recuerda la WWE

Porque mientras hablaba recientemente en el podcast Developmentally Speaking el ex luchador -se retiró en 2018, aunque en 2022 tuvo varias luchas- recordaba que era muy inmaduro en aquella época y que su tiempo allí fue mediocre.

“Miro hacia atrás ahora y fue mediocre. No era como un jobber ni nada por el estilo o talento de mejora, me sentía como si estuviera en el medio de la manada. Obviamente, con Evolution eso podría haber sido una gran pluma en mi gorra.

“Yo era un poco demasiado inmaduro. A Orton y a mí nos gustaba mucho bromear y creo que eso me perjudicó a mí y a mis posibilidades… No voy a señalar con el dedo a nadie, fue principalmente mi culpa. No aproveché la oportunidad que tuve.

“Mi cabeza no estaba del todo metida en el juego, todavía era joven. Desde el punto de vista de un atleta, en mi mente, pensaba: ‘Soy un atleta fenomenal, así que siempre tendré un lugar’, y luego, cuando me despidieron de la WWE en 2005, no fue nada personal”.

