Marcin Tybura abierto a pelear con Tom Aspinall

Marcin Tybura estaría más que feliz de darle la bienvenida a Tom Aspinall a la jaula luego de que este último peleador se recuperara de una lesión en la rodilla.

“Tybur” viene de una reñida victoria por decisión unánime sobre Blagoy Ivanov en UFC Fight Night 218 en febrero. Esa victoria fue la segunda victoria consecutiva del hombre de 37 años después de que también le dio al previamente invicto Alexandr Romanov su primera derrota por decisión mayoritaria en UFC 278.

Ahora que ocupa el puesto número 10 en el ranking de UFC, Tybura busca recuperar parte de la forma que anteriormente le permitió armar una racha de cinco victorias consecutivas entre 2020 y 2021. Esa carrera fue detenida por el perenne peso pesado Alexander Volkov en UFC 267. , pero ahora que Jon Jones ha sido coronado como campeón de peso pesado, la imagen del título de la división parece abierta para que se establezcan nuevos contendientes.

“Oye, acabo de recibir la noticia de que Tom Aspinall me llamó. Entonces, no voy a perder la oportunidad de que alguien de mayor rango me llame. Así que estoy realmente preparado para este, sí, hagámoslo. Tom Aspinall es un tipo realmente amable. Y creo que podemos hacer el cinturón hijo de puta más amable para este. Sí, cuando sea. Cuanto antes mejor. Estoy esperando el contrato y vámonos”.

Aspinall todavía ocupa el puesto número 5 en la división de peso completo de UFC a pesar de su inactividad, y el ganador de un posible enfrentamiento entre él y Tybura podría terminar en la lista corta de aspirantes al título después de la esperada próxima pelea de Jones contra Stipe Miocic .